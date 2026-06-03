A poco del Día del Padre, que se celebrará en todo el país el domingo 21 de junio, un banco puso en marcha promociones para la compra de regalos durante junio. La propuesta incluye descuentos en comercios adheridos, cuotas sin interés y beneficios especiales a través de su plataforma.
Se viene el Día del Padre y un banco activó importantes descuentos para regalos y hasta 24 cuotas sin interés
Un banco lanzó promos para compras en comercios adheridos y volvió a ofrecer financiación de hasta 24 cuotas sin interés por el Día del Padre durante todo junio
Según informó el Banco Provincia, la promo se extenderá durante todo el mes de junio y estarán orientadas a distintos rubros, desde indumentaria y deportes hasta tecnología y artículos para el hogar.
Descuentos, cuotas y beneficios para elegir el regalo del Día del Padre
Entre las promociones más destacadas figura un ahorro del 30% y la posibilidad de pagar en hasta 4 cuotas sin interés los sábados 10 y 17 de junio utilizando tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia.
Además, el beneficio alcanza a comercios adheridos de los rubros indumentaria, casas de deportes, perfumerías, farmacias y librerías de texto. El banco precisó que el tope de reintegro será de $5.000 por transacción.
En ese contexto, Provincia Compras volverá a ofrecer condiciones especiales de financiación. Sucede que durante todo junio habrá hasta 24 cuotas sin interés para productos de juguetería, moda, deportes, calzado, salud y belleza.
En tanto, los artículos de electrodomésticos, tecnología, hogar y decoración contarán con 12 cuotas sin interés entre el 1 y el 5 de junio. Finalizado ese período, esos mismos rubros mantendrán opciones de financiación de hasta 9 cuotas sin interés hasta el cierre del mes.
El banco señaló que también habrá productos seleccionados con gastos de envío bonificados, una alternativa que busca impulsar las compras online en la previa de una de las fechas comerciales más importantes del calendario.