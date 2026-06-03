Se viene el Día del Padre y un banco activó importantes descuentos para regalos y hasta 24 cuotas sin interés

Descuentos, cuotas y beneficios para elegir el regalo del Día del Padre

Entre las promociones más destacadas figura un ahorro del 30% y la posibilidad de pagar en hasta 4 cuotas sin interés los sábados 10 y 17 de junio utilizando tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia.

Además, el beneficio alcanza a comercios adheridos de los rubros indumentaria, casas de deportes, perfumerías, farmacias y librerías de texto. El banco precisó que el tope de reintegro será de $5.000 por transacción.

En ese contexto, Provincia Compras volverá a ofrecer condiciones especiales de financiación. Sucede que durante todo junio habrá hasta 24 cuotas sin interés para productos de juguetería, moda, deportes, calzado, salud y belleza.

regalo dia del padre.png El próximo domingo 21 de junio se festejará el Día del Padre en todo el país. Imagen ilustrativa.

En tanto, los artículos de electrodomésticos, tecnología, hogar y decoración contarán con 12 cuotas sin interés entre el 1 y el 5 de junio. Finalizado ese período, esos mismos rubros mantendrán opciones de financiación de hasta 9 cuotas sin interés hasta el cierre del mes.

El banco señaló que también habrá productos seleccionados con gastos de envío bonificados, una alternativa que busca impulsar las compras online en la previa de una de las fechas comerciales más importantes del calendario.