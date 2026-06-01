Día del Padre en Argentina: cuándo se festeja, por qué ese día y la fecha sanmartiniana que resiste

niño carrillo pediatras portada.jpg Se viene el Día del Padre en Argentina, un nuevo motivo para compartir en familia. Martín Pravata/Diario UNO

La primera celebración se realizó en junio de 1910 en Spokane, estado de Washington. Con el paso de los años, la conmemoración ganó popularidad hasta alcanzar reconocimiento oficial. Finalmente, en 1972, el entonces presidente estadounidense Richard Nixon estableció de manera definitiva el tercer domingo de junio como Día del Padre.

Muchos festejan el Día del Padre en agosto por San Martín

En Argentina, la fecha atravesó un proceso particular. Durante años existió una propuesta para que el homenaje se realizara cada 24 de agosto, en recuerdo del nacimiento de Mercedes Tomasa de San Martín, hija del general José de San Martín. La iniciativa pretendía resaltar la figura del Libertador como modelo de padre y referente nacional, aunque con el tiempo terminó imponiéndose el criterio internacional que continúa vigente.

De todos modos, en Mendoza por ejemplo, muchos eligen celebrar el Día del Padre justamente el 24 de agosto en homenaje al Libertador.

regalo dia del padre.png El Día del Padre es, además, una fecha importante para el comercio en Argentina. Imagen ilustrativa.

Además de su significado emocional, el Día del Padre se ha convertido en una fecha clave para el comercio. Rubros como indumentaria, tecnología, perfumería, gastronomía, artículos deportivos y experiencias recreativas suelen concentrar una parte importante de las ventas, impulsadas por promociones, descuentos y planes de financiación.

Las próximas celebraciones por el Día del Padre ya tienen fecha prevista: