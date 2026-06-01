El calendario de 2026 ya tiene marcada una de las celebraciones familiares más esperadas por los argentinos. El Día del Padre se conmemorará el domingo 21 de junio, manteniendo la tradición vigente que fija el festejo en el tercer domingo de ese mes.
Día del Padre en Argentina: cuándo se festeja, por qué ese día y la fecha sanmartiniana que resiste
El Día del Padre volverá a reunir a las familias de todo el país. Además de su valor afectivo, la fecha representa uno de los momentos más importantes para el comercio
La fecha, que convoca cada año a reuniones familiares, almuerzos y celebraciones, coincide con la modalidad adoptada por numerosos países. Una iniciativa familiar e internacional.
El origen de la efeméride se encuentra en Estados Unidos, donde a comienzos del siglo XX surgió la propuesta de dedicar una jornada especial a los padres. La iniciativa fue impulsada por Sonora Smart Dodd, quien buscó reconocer el esfuerzo de su padre, un veterano de guerra que crió solo a sus hijos tras el fallecimiento de su esposa.
La primera celebración se realizó en junio de 1910 en Spokane, estado de Washington. Con el paso de los años, la conmemoración ganó popularidad hasta alcanzar reconocimiento oficial. Finalmente, en 1972, el entonces presidente estadounidense Richard Nixon estableció de manera definitiva el tercer domingo de junio como Día del Padre.
Muchos festejan el Día del Padre en agosto por San Martín
En Argentina, la fecha atravesó un proceso particular. Durante años existió una propuesta para que el homenaje se realizara cada 24 de agosto, en recuerdo del nacimiento de Mercedes Tomasa de San Martín, hija del general José de San Martín. La iniciativa pretendía resaltar la figura del Libertador como modelo de padre y referente nacional, aunque con el tiempo terminó imponiéndose el criterio internacional que continúa vigente.
De todos modos, en Mendoza por ejemplo, muchos eligen celebrar el Día del Padre justamente el 24 de agosto en homenaje al Libertador.
Además de su significado emocional, el Día del Padre se ha convertido en una fecha clave para el comercio. Rubros como indumentaria, tecnología, perfumería, gastronomía, artículos deportivos y experiencias recreativas suelen concentrar una parte importante de las ventas, impulsadas por promociones, descuentos y planes de financiación.
Las próximas celebraciones por el Día del Padre ya tienen fecha prevista:
- 20 de junio de 2027
- 18 de junio de 2028
- 17 de junio de 2029