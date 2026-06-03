El gigante de Europa que quiere las atajadas del Dibu Martínez

futbol-aston villa-dibu martinez (1).jpg Dibu Martínez en una despedida que no fue.

El pase frustrado de Dibu Martínez que trajo consigo un título

De igual manera el pase frustrado le sentó bien al número 23 ya que el 20 de mayo de 2026 (días después del aniversario de la recordada fecha en que se despidió de los hinchas entre lágrimas) levantó la UEFA Europa League tras vencer al Friburgo alemán por 3 a 0.

Se trata del séptimo trofeo que gana a nivel clubes ya que en el Arsenal obtuvo la FA Cup en 2015 (fue parte del plantel, pero no jugó), 2017 y 2020 y la Community Shield en 2014/15, 2015/16 y 2020/21.

Todo parecía indicar que su estadía en Birmingham llegaba a su fin y eran varios los equipos que estaban interesados en contar con sus servicios; sin embargo, no fue transferido y después de varias idas y vueltas se quedó en el arco del conjunto inglés.

Se trata del séptimo trofeo que gana a nivel clubes ya que en el Arsenal obtuvo la FA Cup en 2015 (fue parte del plantel, pero no jugó), 2017 y 2020 y la Community Shield en 2014/15, 2015/16 y 2020/21.

Dibu Martínez Dibu Martínez sumó su primer trofeo internacional de clubes con el Aston Villa.

El gigante de Europa que va tras las atajadas del Dibu Martínez

Dibu Martínez vuelve a encender los rumores del mercado de pases en el fútbol de Europa tras una destacada campaña con su club en Inglaterra. Mientras se enfoca plenamente en sus compromisos internacionales con la camiseta de la Selección Argentina, el experimentado guardameta acapara la atención de uno de los equipos más poderosos e históricos de la Serie A de Italia.

De acuerdo a las últimas informaciones surgidas en el Viejo Continente, el nombre del marplatense de 33 años ingresó formalmente en los planes de la Juventus de Turín con vistas a la próxima temporada. La escuadra italiana pretende reestructurar su valla tras una campaña con altibajos, lo que ha llevado a evaluar la contratación de futbolistas de probada jerarquía internacional.

Dibu Martínez Dibu Martínez está listo para disputar su segundo Mundial.

El encargado de revelar el firme interés del conjunto de Turín fue el periodista italiano especializado en el mercado de fichajes, Gianluca Di Marzio. Según su reporte, la dirigencia de la Vecchia Signora ha confeccionado una selecta nómina compuesta por tres arqueros de renombre para reemplazar a Michelle Di Gregorio, quien completó una floja temporada bajo los tres palos del club.

Dentro de esta lista de candidatos de la Juventus, el arquero argentino comparte espacio junto al brasileño Alisson Becker, actualmente en las filas del Liverpool, y al italiano Guglielmo Vicario, quien se desempeña en el Tottenham de Inglaterra.

El conjunto italiano quedó en la sexta posición en la Serie A, por lo que disputará la Europa League mientras que el Aston Villa jugará la próxima Champions League. Además tiene la oportunidad de sumar un nuevo título con el equipo inglés porque estará en juego la Supercopa de Europa frente al PSG: