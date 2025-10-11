El jugador le dijo a Diario UNO: "Es una alegría muy grande, se hizo un gran trabajo durante todo el año y era muy injusto si nos quedábamos sin nada. Hicimos un gran partido y gracias a Dios pudimos coronarlo con el campeonato".

lencioni-gimnasia Lencioni la rompió en la final. Gimnasia y Esgrima es de Primera. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Luego fue consultado por el gol agónico del equipo mensana, qie le permitió alargar la definición de la final. "El miedo a perderlo estaba sobre todo en esos momentos que estábamos perdiendo 1 a 0, pero nunca paramos de ir a buscar, de intentar, de atacar, nos caracterizamos por eso, hemos ganado muchos partidos sobre el final y hoy no era la excepción, teníamos que empatarlo, regalarnos por lo menos un alargue y no merecíamos quedarnos si nada", dijo con sinceridad Lencioni, gran bastión de Gimnasia y Esgrima en la final.