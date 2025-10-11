El delantero Facundo Lencioni fue una de las figuras en la final que Gimnasia y Esgrima le ganó a Deportivo Madryn. El atacante, que marcó el gol de penal el empate ante el Verdinegro, además fue el goleador del equipo dirigido por Ariel Broggi en la Primera Nacional.
Facundo Lencioni, el goleador de Gimnasia y Esgrima: "Era muy injusto si nos quedábamos sin nada"
