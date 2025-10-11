Facundo Lencioni está en plena acción. El delantero de Gimnasia y Esgrima fue una de las figuras.

Facundo Lencioni está en plena acción. El delantero de Gimnasia y Esgrima fue una de las figuras.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El delantero Facundo Lencioni fue una de las figuras en la final que Gimnasia y Esgrima le ganó a Deportivo Madryn. El atacante, que marcó el gol de penal el empate ante el Verdinegro, además fue el goleador del equipo dirigido por Ariel Broggi en la Primera Nacional.

El jugador le dijo a Diario UNO: "Es una alegría muy grande, se hizo un gran trabajo durante todo el año y era muy injusto si nos quedábamos sin nada. Hicimos un gran partido y gracias a Dios pudimos coronarlo con el campeonato".

Lencioni la rompió en la final. Gimnasia y Esgrima es de Primera.

Luego fue consultado por el gol agónico del equipo mensana, qie le permitió alargar la definición de la final. "El miedo a perderlo estaba sobre todo en esos momentos que estábamos perdiendo 1 a 0, pero nunca paramos de ir a buscar, de intentar, de atacar, nos caracterizamos por eso, hemos ganado muchos partidos sobre el final y hoy no era la excepción, teníamos que empatarlo, regalarnos por lo menos un alargue y no merecíamos quedarnos si nada", dijo con sinceridad Lencioni, gran bastión de Gimnasia y Esgrima en la final.

"Es un lindo desafío, que la provincia tenga tres equipos en Primera, es un gran trabajo de todas las instituciones, pero bueno ahora a disfrutar y ya se verá el año que viene", dijo el jugador al hablar del hecho que el Lobo acompañará a Independiente Rivadavia y a Godoy Cruz en la máxima categoría del fútbol argentino.

Facundo Lencioni elogió a Nicolás Ferreyra, el otro goleador de Gimnasia y Esgrima

Lencioni sumó 10 goles, fue el goleador del equipo del Parque en el certamen y superó a Nicolás Ferreyra por un tanto. "Le gané por un penal en la última fecha, pero hizo un gran trabajo, es un gran compañero, un gran delantero, las corre a todas y me pone muy contento el campeonato que hizo", cerró.

