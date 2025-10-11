Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora en octubre 2025

Supervisores (primera categoría)
- La hora con retiro: $3.683,21.
- La hora sin retiro: $4.034,05.
- Mensual: $459.471,73 con retiro diario.
- Mensual: $511.800,22 sin retiro diario.
Cocineros y personal de tareas específicas (segunda categoría)
- La hora con retiro: $3.487,00.
- La hora sin retiro: $3.822,91.
Caseros (tercera categoría)
Niñeras y cuidadores de adultos (cuarta categoría)
- La hora con retiro: $3.293,99.
- La hora sin retiro: $3.683,21.
Personal de tareas generales (quinta categoría):
- La hora con retiro: $3.052,99.
- La hora sin retiro: $3.293,99.
- Mensual: $374.541,36 con retiro diario.
- Mensual: $416.485,63 sin retiro diario.
Empleadas domésticas: quiénes reciben un porcentaje extra en sus salarios
La ley también considera un pago adicional del 30% sobre los salarios mínimos para cada categoría en los casos en que el trabajo se desarrolle en territorios que sean considerados como “zonas desfavorables”: