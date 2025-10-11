Gimnasia y Esgrima superó en los penales a Deportivo Madryn y logró el ascenso a Primera División, en Buenos Aires ante cientos de hinchas, pero en Mendoza también se iniciaron los interminables festejos del pueblo blanquinegro.
Imágenes para la historia: los festejos de Gimnasia y Esgrima en las calles de Mendoza
