Imágenes para la historia: los festejos de Gimnasia y Esgrima en las calles de Mendoza

Rigamonti fue el héroe de los penales y los hinchas del Lobo comenzaron a celebrar a lo grande en las calles de la Ciudad y en los alrededores del estadio Víctor Legrotaglie.

gimnasia festejos 4 Gimnasia y Esgrima llegó a Primera y su gente comenzó la celebración en Mendoza. Foto: Axel Lloret/UNO

Seguramente lo de este sábado fue solo el inicio de la fiesta de Gimnasia y Esgrima ya que los campeones de la Primera Nacional retornarán este domingo por la tarde desde Buenos Aires.