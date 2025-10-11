Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Primera Nacional

Imágenes para la historia: los festejos de Gimnasia y Esgrima en las calles de Mendoza

Gimnasia y Esgrima logró el ascenso a Primera División, en Buenos Aires ante cientos de hinchas, pero en Mendoza también se iniciaron los interminables festejos del pueblo blanquinegro.

Por UNO
El Legrotaglie fue uno de los epicentros de los festejos.
El Legrotaglie fue uno de los epicentros de los festejos.Foto: Axel Lloret/UNO

Gimnasia y Esgrima superó en los penales a Deportivo Madryn y logró el ascenso a Primera División, en Buenos Aires ante cientos de hinchas, pero en Mendoza también se iniciaron los interminables festejos del pueblo blanquinegro.

Rigamonti fue el héroe de los penales y los hinchas del Lobo comenzaron a celebrar a lo grande en las calles de la Ciudad y en los alrededores del estadio Víctor Legrotaglie.

gimnasia festejos 4
Gimnasia y Esgrima llegó a Primera y su gente comenzó la celebración en Mendoza.

Gimnasia y Esgrima llegó a Primera y su gente comenzó la celebración en Mendoza.

Seguramente lo de este sábado fue solo el inicio de la fiesta de Gimnasia y Esgrima ya que los campeones de la Primera Nacional retornarán este domingo por la tarde desde Buenos Aires.

gimnasia festejos 31

Gimnasia logró ascender a la Liga Profesional y la Provincia ya tiene tres equipos en la máxima categoría del fútbol argentino.

Embed - Los festejos de Gimnasia en Mendoza

El Lobo es de Primera y hay festejos en Mendoza

gimnasia festejos 13
gimnasia festejos 12
gimnasia festejos 11
gimnasia festejos 10
gimnasia festejos 9
gimnasia festejos 8
Gimnasia festejos 1
gimnasia festejos 3
gimnasia festejos 5
gimnasia festejos 6
gimnasia festejos 14

La fiesta blanquinegra, del Parque al Kilómetro 0

gimnasia festejos 16
gimnasia festejos 17
gimnasia festejos 18
gimnasia festejos 19
gimnasia festejos 20
gimnasia festejos 21
gimnasia festejos 22
gimnasia festejos 23
gimnasia festejos 24
gimnasia festejos 25
gimnasia festejos 26
gimnasia festejos 27
gimnasia festejos 28
gimnasia festejos 29
gimnasia festejos 30

