Inicio Sociedad Jazmín
Jazmín

Telarañas en el jazmín, la plaga que amenaza tu planta y la destruye en poco tiempo

Las telarañas son una de las plagas que pueden dañar tu jazmín a raíz de alguna especie que está atacando tu planta. ¿Por qué aparece y cómo eliminarla?

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Telarañas en el jazmín

Telarañas en el jazmín, la plaga que amenaza tu planta y la destruye en poco tiempo

El jazmín es una joya en cualquier jardín e incluso en balcones y terrazas, pues es una de las plantas que mejor se adaptan. Sin embargo, una desconocida y sigilosa plaga puede terminar con él en poco tiempo si no se toman medidas para eliminarlo: la telaraña.

En este sentido, si bien el jazmín es muy elegido por su característico aroma y belleza en primavera o verano, también una de las que más sufre el ataque de plagas. Si observas pequeñas telarañas entre las hojas o en los brotes, es importante actuar a tiempo. Este es un síntoma típico de la presencia de ácaros rojos o arañuelas, diminutos insectos que se alimentan de la savia vegetal.

Por qué aparecen las telarañas en el jazmín

Estas finas telarañas no son elaboradas por arañas comunes, sino por los ácaros (Tetranychus urticae), que se reproducen rápidamente en ambientes secos y calurosos. Su presencia suele aumentar durante el verano o en espacios interiores con calefacción.

telaraña en la planta de jazmin (1)
Si aparecen telara&ntilde;as en tu planta de jazm&iacute;n, es se&ntilde;al de que una plaga est&aacute; destruyendo tu planta y debes actuar r&aacute;pido para protegerla.

Si aparecen telarañas en tu planta de jazmín, es señal de que una plaga está destruyendo tu planta y debes actuar rápido para protegerla.

Cuando invaden la planta, estos insectos perforan las hojas para alimentarse, provocando que se vean amarillentas, secas o con puntos blanquecinos. Con el tiempo, la planta pierde vigor y puede dejar de florecer.

Una infección de ácaros puede causar daños considerables a tus plantas en poco tiempo. Las hojas dañadas son reconocibles por sus manchas amarillas que eventualmente pueden cubrir toda la hoja. En una etapa posterior, las puntas de las hojas se cubren con una telaraña blanca. Los ácaros se encuentran generalmente en el fondo de las hojas dañadas, donde se alimentan. Dado que los ácaros succionan los nutrientes de la planta, esta no podrá crecer más.

Cómo eliminar los ácaros del jazmín

Para controlar la plaga o telaraña, es fundamental aumentar la humedad ambiental y realizar una limpieza profunda de las hojas. Para ello se recomienda pulverizar el jazmín con agua limpia cada dos o tres días para mantener la humedad y limpiar las hojas con un paño húmedo o con una mezcla de agua y jabón neutro. En casos severos, aplicar un insecticida natural a base de ajo o aceite de neem, que actúa como repelente sin dañar la planta.

planta de jazmin (1)
Con algunos cuidados y la atenci&oacute;n necesaria, tu planta de jazm&iacute;n lucir&aacute; hermosa, sin plagas que la destruyan.

Con algunos cuidados y la atención necesaria, tu planta de jazmín lucirá hermosa, sin plagas que la destruyan.

En este caso, la mejor forma de evitar que los ácaros regresen es mantener un ambiente equilibrado:

  • Evitá el exceso de sol directo en las horas más calurosas.
  • Regá de forma regular sin encharcar.
  • Revisá el envés de las hojas con frecuencia para detectar signos tempranos de plaga.

El jazmín sano debe tener hojas verdes, brillantes y sin rastros de filamentos. Si aparece una telaraña, actuá cuanto antes porque la prevención y el control natural son clave para que la planta recupere su esplendor y continúe perfumando tu hogar.

Temas relacionados:

Te puede interesar