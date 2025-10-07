Cómo reproducir un jazmín en casa a partir de un esqueje: el paso a paso para tener nuevas plantas fácilmente

Así es como puedes reproducir una planta de jazmín con un esqueje

planta de jazmin (8) Para reproducir un jazmín comience con esquejes simples de tallo tierno y luego continúe con los esquejes leñosos, los cuales son más difíciles de que echen raíces.

Antes de empezar la propagación, es importante saber cuándo cortar los esquejes de las plantas o cuando uno de ellos nos va a servir o no para lo que queremos hacer:

Paso 1: elegir el gajo correcto. Selecciona una rama joven, flexible y sana, preferentemente de unos 15 a 20 centímetros de largo. Evita los tallos que tengan flores, ya que restan energía al proceso de enraizamiento.

Lo ideal es cortar el gajo justo por debajo de un nudo, donde se concentran más hormonas naturales de crecimiento.

Paso 2: prepara el esqueje. Retirá las hojas inferiores, dejando solo dos o tres hojas en la parte superior. Si querés acelerar el proceso, podés sumergir la base en hormona de enraizamiento (se consigue en viveros). También podés usar un truco casero: miel o canela en polvo, ambas estimulan el enraizamiento natural.

Paso 3: el jazmín necesita un sustrato liviano y con buen drenaje. Mezcla 50% tierra fértil, 30% perlita o arena gruesa, 20% compost o turba.

Colocá el gajo del jazmín en una maceta pequeña, enterrando unos 5 centímetros del tallo. Compacta suavemente el sustrato alrededor.

Paso 4: Riega con un rociador para mantener la humedad, sin encharcar, cubrí la maceta con una bolsa plástica transparente (a modo de mini invernadero) para conservar la humedad. Colócala en un lugar luminoso, pero sin sol directo.

planta de jazmin (7) Luego de seguir estos pasos para crear nuevas plantas tendrás un jardín más abundante y hermoso.

En unas tres o cuatro semanas notarás que el gajo comienza a emitir raíces nuevas.

Paso 5: cuando observes brotes nuevos, es señal de que la planta ya enraizó. En ese momento, podés trasplantar el jazmín a una maceta más grande o al jardín. Asegúrate de ubicarlo en un sitio donde reciba sol de la mañana o de la tarde, y riega de manera regular, especialmente en los meses cálidos.

Cómo reconocer si el tipo de esqueje es ideal para reproducir la planta de jazmín

