Por qué hay que ponerle bicarbonato a la tierra del jazmín y para qué sirve

El bicarbonato de sodio, al tener propiedades antifúngicos, actúa como una barrera natural contra plagas y hongos, que son frecuentes en ambientes húmedos y cerrados, donde suelen vivir las plantas de interior o cuando se exponen a las contaminaciones del exterior. Este es un producto económico y fácil de conseguir que puede mejorar la salud del jazmín de varias maneras:

Regula la acidez del suelo: el jazmín prefiere tierras ligeramente ácidas, pero cuando el pH se desequilibra y el suelo se vuelve demasiado ácido, la planta puede debilitarse. El bicarbonato ayuda a neutralizar la acidez, manteniendo un entorno más adecuado para su desarrollo y floración.

Previene hongos y plagas: una mezcla de agua con bicarbonato aplicada en la tierra o pulverizada en las hojas funciona como fungicida natural. Esto protege al jazmín de enfermedades comunes como el oídio o la roya, que suelen aparecer en climas húmedos.

Favorece la floración: al mejorar la salud del suelo y reducir el riesgo de hongos, la planta puede concentrar su energía en producir flores. Muchos jardineros aseguran que con este truco el jazmín florece con más fuerza y durante más tiempo.

Cómo aplicar el bicarbonato correctamente en tu planta de jazmín

Poner bicarbonato a la tierra del jazmín es un remedio casero que ayuda a regular el pH, prevenir plagas y estimular la floración.

Se recomiendan varias formas seguras y efectivas de aplicar bicarbonato en plantas de jazmín:

En spray antifúngico: se disuelve una cucharadita de bicarbonato en un litro de agua y se agrega una gota de detergente neutro. Luego, se pulveriza sobre las hojas afectadas, una vez por semana, preferiblemente en horarios sin sol directo.

Espolvoreado sobre la tierra: en este caso se coloca una pequeña cantidad directamente sobre el sustrato, alrededor del tallo, para prevenir la aparición de hongos en la base.

Como enjuague para macetas: también se utiliza para lavar las macetas vacías antes de volver a plantar, eliminando posibles residuos dañinos.

Aunque el bicarbonato es natural y seguro, su uso excesivo o sin conocimientos puede alterar el equilibrio del suelo o provocar quemaduras leves en las hojas. Por eso, se recomienda no aplicar más de una vez por semana, evitar el contacto directo con flores o brotes muy jóvenes y probar primero en una pequeña parte de la planta, antes de usarlo de forma general.