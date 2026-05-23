Con tres ingredientes: el secreto para unas uñas sin resequedad, irritación y daño en la cutícula

Para combatir estos efectos, hay un truco casero con 3 ingredientes que todos tienen en casa y no te hará falta salir a comprar ni gastar de más.

Con tan solo 3 ingredientes protege tus uñas de la resequedad, irritación y daño en la cutícula

Este truco casero necesita 3 ingredientes: agua, bicarbonato y aceite de oliva y cuenta con 2 pasos. El primer paso es preparar una pasta utilizando únicamente media cucharadita de bicarbonato de sodio y unas gotas de agua.

La textura tiene que quedar húmeda y maleable, evitando que se sienta seca o excesivamente arenosa, ya que esta consistencia hace que el bicarbonato actúe como un exfoliante que retira impurezas sin rayar la lámina de la uña.

uñas, aceite de oliva El aceite de oliva suaviza la textura de la uña. Fuente Lola Barcelona

Los beneficios de la pasta de bicarbonato son únicos porque al ser un compuesto natural, ayuda a equilibrar el pH y a eliminar las células muertas que suelen acumularse en los bordes.

El segundo paso es luego de la pasta. Para suavizar la uña, que quede pareja, con brillo y suave, vas a poner un tarrito pequeño o vas a usar un pincel para untar aceite de oliva sobre la uña. Luego, sécate las manos de forma normal, sin frotar ni limpiar con jabón, y cúbrelas con guantes toda la noche.

Como este proceso no es nada agresivo, puedes emplear este método un par de veces a la semana y tendrás suficiente para notar los resultados en poco tiempo.