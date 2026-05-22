Ni bicarbonato, ni vinagre: el aliado inesperado para dejar como nuevas ollas y sartenes

El aliado inesperado para dejar como nuevas tus ollas y sartenes

El secreto de este condimento no es mágico, sino pura ciencia. El ketchup contiene una alta concentración de ácido acético (proveniente del vinagre que se usa en su elaboración) y ácido cítrico (natural del tomate).

Cuando estos ácidos entran en contacto con el metal oxidado o desgastado de la olla y la sartén, reaccionan levantando la capa de suciedad sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos.

Ketchup.png El kétchup tiene propiedades efectivas dentro del mundo de la limpieza.

Este truco es especialmente milagroso en ollas y sartenes de cobre y de acero inoxidable. El cobre tiende a oscurecerse y a crear una capa opaca debido a la oxidación con el aire, devolviéndole un verdadero brillo espejo al utensillo.

Paso a paso: Cómo usar el ketchup en tus ollas y sartenes

La aplicación de este método de limpieza es sumamente sencilla y no requiere que pases horas frotando. Sigue estos pasos para comprobarlo: