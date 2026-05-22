Por qué conviene usar el huevo a temperatura ambiente para cocinar

Pasteleros y cocineros expertos recomiendan usar el huevo a temperatura ambiente para cocinar. La consigna es clara: solo hay que sacar el huevo de la heladera unos minutos antes de usarlo para que pierda frío y se adapte a la temperatura ambiental, pero, ¿por qué?

Por qué los huevos se usan a temperatura ambiente y qué función cumple este truco

Más que un truco de cocina, es un consejo práctico y con una finalidad muy clara. No es un capricho de pastelero, pues la temperatura del huevo puede influir directamente en los resultados finales de las recetas, sobre todo en aquellas que requieren de un batido o una esponjosidad determinada.

El huevo a temperatura ambiente es ideal para cocinar preparaciones dulces y esponjosas. Este pequeño secreto o truco evita que las grasas que lleva la receta se enfríen o endurezcan.

huevo en receta El huevo frío puede afectar la emulsión de los ingredientes.

Por ejemplo, si estamos haciendo una receta con manteca y le ponemos un huevo muy frío recién sacado de la heladera, puede que la manteca se llene de grumos y a la preparación le lleve más tiempo emulsionar e integrarse.

Además, las claras del huevo alcanzan mayor volumen, más rápido en recetas que llevan batidos. Esto nos permite crear bizcochuelos y masas con más aire y altura.

Un consejo extra: coloca siempre los huevos en una compotera antes de añadirlos a las masas o mezclas. Si el huevo está en mal estado, te ahorras el disgusto y la pérdida de ingredientes.

¿Cómo puedo templar los huevos rápido para usarlos en la cocina?

Lo mejor es sacar los huevos de la heladera una media hora antes, pero, si te olvidaste, lo puedes resolver rápido con un pequeño truco.

huevo en la heladera Coloca los huevos en agua tibia.

Solo hay que dejar los huevos fríos en una compotera con un poco de agua tibia, durante unos dos minutos. No uses agua hirviendo porque esto puede alterar la textura del huevo.