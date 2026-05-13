Mezclar maicena con clara de huevo: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué se recomienda la mezcla de maicena con clara de huevo

La razón por la que tantos expertos en estética casera recomiendan esta mascarilla reside en las propiedades individuales de sus ingredientes. Sumado a lo que se dijo de la clara del huevo, tienes que saber que la maicena actúa como un agente calmante y absorbente.

Al combinar estos dos elementos, se obtiene un tratamiento multifuncional que ofrece los siguientes beneficios:

Efecto tensor inmediato: ayuda a reafirmar el rostro de forma temporal, ideal antes de un evento especial.

Limpieza de poros: la viscosidad de la clara ayuda a retirar impurezas superficiales, mientras que la maicena matifica la zona T.

Suavidad extrema: a diferencia de otros tratamientos astringentes, esta mezcla no suele resecar agresivamente, dejando una sensación de suavidad al tacto.

GRANOS CARA PIEL.jpg Debes saber que el efecto tensor de esta mezcla es temporal.

Es fundamental que sepas que el efecto tensor de la piel de esta mezcla es temporal. Además, los expertos recomiendan siempre realizar una prueba de alergia en una pequña parte de la piel para descartar algún problema.

Como puedes ver, tanto la maicena como la clara de huevo son dos ingredientes naturales para una piel radiante y con productos econónicos.

Cómo preparar esta mezcla casera

Para preparar esta combinación beneficiosa, tienes que saber que los ingredientes son una clara de huevo y dos cucharadas de maicena. Luego, debes seguir estas instrucciones: