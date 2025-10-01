Planta de jazmín: por qué hay que atar una cinta roja en sus ramas y cuáles son los beneficios de hacerlo

De acuerdo con el jardín botánico de Valencia, el nombre científico es Jasminum polyanthum. Se lo conoce comúnmente como jazmín y pertenece a la familia de OLEACEAE. Se trata de una planta trepadora con largas ramas de tallos finos, flexibles y volubles, que no disponen de zarcillos, pero que se enrollan con mucha facilidad. Lo cierto es que hay muchas variedades de esta planta, por eso es necesario conocer cuál es cuál para poder asegurar un buen cuidado según las necesidades específicas de jardinería.

Sin embargo, hay otro cuidado que no requiere saber de jardinería ni nada por el estilo. Te contamos todos los detalles.

¿Por qué se le pone una cinta roja al jazmín?

El jazmín se asocia tradicionalmente con la pureza, la espiritualidad y la atracción de energías positivas. En muchas culturas se lo considera un imán de armonía y bienestar, ideal para tener en la entrada de la casa o cerca de las ventanas. Por eso hay que tenerle un cuidado especial, por sobre todo.

cinta roja y planta de jazmin Se recomienda poner una cinta roja en la rama del jazmín para cuidarla de cualquier mal.

Aquí es donde entra la cinta roja para hacer su magia. Se trata de un amuleto universal contra la envidia, el mal de ojo y las malas energías que otras personas le den a tu planta. Según la tradición popular, estos son los beneficios más conocidos:

Protege el jazmín contra todo: la cinta roja actúa como un “escudo” energético que refuerza la vibración positiva de la planta.

Se cree que multiplica la capacidad del jazmín para atraer buenas noticias, suerte y prosperidad.

para atraer buenas noticias, suerte y prosperidad. Hay un equilibrio emocional basado en los colores: al combinarse el blanco de la flor con el rojo de la cinta, se simboliza la unión entre calma y vitalidad.

Quienes siguen esta costumbre sabrán que el ritual de atar una cinta roja en el tallo o maceta del jazmín ayuda a alejar envidias y malas intenciones, trae prosperidad y amor estable. Mantiene la energía de la casa en equilibrio y además fortalece el crecimiento de la planta, ya que se la cuida con atención y respeto.