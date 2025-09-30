Inicio Sociedad Jazmín
El truco de jardinero para podar la planta de jazmín y que estalle de flores en pocos días

Si quieres una planta de jazmín, descubre el truco casero de poda que la hará crecer más fuerte y saludable en cuestión de días

Martina Baiardi
Martina Baiardi
El jazmín es una de las plantas más elegidas para embellecer jardines y balcones gracias a su perfume inconfundible y a su abundante floración. Sin embargo, no siempre florece con la intensidad que los amantes de la jardinería esperan. La clave, según expertos, está en una técnica sencilla de poda estratégica que permite que el jazmín se cubra de flores en pocos días.

De acuerdo con el jardín botánico de Valencia, el nombre científico es Jasminum polyanthum. Se lo conoce comúnmente como jazmín y pertenece a la familia de OLEACEAE. Se trata de una planta trepadora con largas ramas de tallos finos, flexibles y volubles, que no disponen de zarcillos, pero que se enrollan con mucha facilidad. Lo cierto es que hay muchas variedades de esta planta, por eso es necesario conocer cuál es cuál para poder asegurar un buen cuidado según las necesidades específicas. Entre ellas se destacan:

  • Jazmín del Cabo (Gardenia augusta)
  • Jazmín del Paraguay (Brunfelsia australis)
  • Jazmín amarillo (Jasminum humile ‘Revolutum’)
  • Jazmín de leche (Trachelospermum jasminoides)
  • Jazmín chino (Jasminum polyanthum)
  • Jazmín de Madagascar (Stephanotis floribunda)
  • Jazmín del país (Jasminum officinale)
  • Jazmín azórico (Jasminum azoricum)
podar planta de jazmin (1)
Ya sea que lo tengas en maceta o en tierra, podar tu planta de jazmín de manera correcta es clave para que crezca sana, fuerte y llena de flores.

El jazmín necesita una poda adecuada para estimular la formación de nuevos brotes, que son los que generan las flores. Si la planta no se poda correctamente, puede crecer desordenada, con ramas viejas que consumen energía y reducen la floración. En este sentido, podar no solo mantiene su forma estética, sino que también mejora la circulación del aire y la entrada de luz, factores esenciales para que la planta concentre su fuerza en florecer.

El truco de jardinero para multiplicar la floración

Los jardineros recomiendan realizar una poda ligera y selectiva justo después de la primera tanda de flores. El truco consiste en:

  • Cortar las ramas secas y débiles que ya no producen brotes.
  • Recortar ligeramente las ramas más largas para estimular el crecimiento de nuevos tallos.
  • Eliminar las flores marchitas para evitar que la planta gaste energía en semillas y la redirija hacia nuevas flores.
  • Podar en ángulo de 45° sobre un nudo de hoja, lo que facilita que el tallo rebrote con fuerza.

Al aplicar este método, la planta responde y da como resultado un “estallido de flores” en cuestión de días, ya que concentra sus nutrientes en la creación de capullos nuevos.

podar planta de jazmin (2)
Las flores de jazmín son el regalo más buscado entre los amantes de la jardinería. Si querés tener miles en tu casa, aprende estos trucos de poda.

Para que este truco de resultados mágicos, lo ideal es hacerlo a fines del invierno o principios de la primavera, cuando la planta despierta de su reposo. En verano, solo conviene realizar podas ligeras para mantener su forma y estimular una segunda floración.

Consejos extra para un jazmín cargado de flores

  • Pone la planta en un sitio con 6 horas de sol al día, pero sin que la luz solar la queme.
  • Regá el jazmín con moderación, evitando encharcamientos.
  • Sumar fertilizante rico en potasio y fósforo tras la poda hará que estalle de flores.

Con este sencillo truco de jardinero, el jazmín no solo crecerá más fuerte y ordenado, sino que también llenará el espacio de flores y perfume en pocos días, transformando cualquier rincón en un paraíso natural.

