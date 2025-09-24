Jazmín: en qué parte de la casa ubicar esta planta para que te agradezca con sus aromáticas flores

plantas de jazmin (1) Para que el jazmín crezca fuerte y sano y de como regalo sus hermosas flores hay que saber a donde ubicar su maceta correctamente.

Dónde colocar la planta de jazmín en maceta

La ubicación que le des en casa es clave para que el jazmín florezca. Esta planta necesita buena cantidad de luz natural, pero no tolera el sol directo durante todo el día. Por eso, lo ideal es colocar la maceta en:

Balcón o terraza orientados al este o al norte, donde reciba sol de la mañana y sombra por la tarde.

Cerca de ventanas luminosas dentro de la casa, siempre y cuando haya buena ventilación.

Patios o galerías techadas, que ofrezcan luz filtrada y eviten el exceso de calor.

Además, es importante que el lugar tenga buena circulación de aire, ya que el jazmín no prospera en ambientes cerrados y sin ventilación.

Qué hacer cuando la planta de jazmín crezca

flores de jazmin (1) Tener una planta de jazmín no solo embellece el entorno con sus flores, sino que también proporciona un aroma delicado que llena el aire.

Al crecer, el jazmín puede convertirse en una planta trepadora o en un arbusto compacto, según la variedad y la forma en que se lo guíe. Para que mantenga su belleza deberás buscarle otra ubicación y cuidados.

Coloca tutores o una enredadera si querés que trepe por una pared, pérgola o reja.

Realiza podas de formación a fines del invierno, eliminando ramas secas y guiando su crecimiento.

Trasplanta a una maceta más grande cuando las raíces ocupen todo el espacio y la tierra se compacte demasiado. Si no, pásala directamente a tu jardín.

Abona en primavera y verano para estimular la floración con fertilizantes ricos en fósforo y potasio.

El secreto para disfrutar del jazmín en maceta está en darle la ubicación ideal en la casa, con luz abundante pero sin excesos, y acompañar su crecimiento con cuidados simples. Con el tiempo, esta planta no solo embellecerá el ambiente, sino que también perfumará el hogar durante meses enteros.