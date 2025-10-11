Santino-Andino.jpg Santino Andino, delantero de Godoy Cruz Antonio Tomba y la Selección argentina Sub 20.

Cómo llega la Selección argentina Sub 20 a esta instancia

El conjunto dirigido por Diego Placente llega a esta instancia invicto, tras tres victorias en la fase de grupos y una contundente goleada a Nigeria, 4-0 en cuartos de final. Si avanza de fase, se enfrentará a España o Colombia.

La Selección argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, llega a este encuentro con un andar perfecto en el Mundial Sub 20, ya que superó la fase de grupos con puntaje ideal producto de sus victorias ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), mientras que en los octavos de final aplastó a Nigeria con un contundente 4-0.

De esta manera, la Albiceleste se metió en los cuartos de final del Mundial de la categoría por primera vez en 14 años. La última vez que lo habían conseguido fue en 2011, cuando cayeron por penales ante Portugal, que terminaría alcanzando la final.

futbol-mundial sub 20-mexico-chile México llega entonado tras eliminar a los dueños de casa -con goleada- en octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile.

México viene en pleno ascenso en el Mundial Sub 20

La selección de México, por su parte, significará un durísimo rival para Argentina, ya que llega fogueada por el duro recorrido, y motivada por los últimos resultados.

En la fase de grupos terminó segundo, producto de los empates ante selecciones durísimas como las de España y Brasil (este último quedó eliminado) y el triunfo sobre Marruecos, que dio la sorpresa y terminó en el primer lugar. En los octavos de final, los aztecas demostraron contundencia al golear 4-1 al anfitrión Chile.

Ficha del partido y probables formaciones

Mundial Sub 20 -Cuartos de final-

Estadio: Julio Martínez Prádanos (Santiago de Chile)

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

Hora: 20

TV: DSports y Telefe

Selección argentina Sub 20: Santino Barbi; Julio Soler, Tobías Ramírez, Valente Pierani, Dylan Gorosito; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo, Ian Subiabre o Santino Andino; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Selección Sub 20 de México: Emmanuel Ochoa; Everaldo López, Diego Ochoa, José Pachuca; Alexei Domínguez, Obed Vargas, Elías Montiel, Diego Sánchez; Iker Fimbres; Gilberto Mora y Tahiel Jiménez. DT: Eduardo Arce.