Nico Palau fue segundo en el Shakedown

Franco Vivian con Chevrolet Tracker fue el más rápido del Shakedown disputado este viernes, registrando un tiempo de 1 minuto 12 segundos 477/1000 (1' 12'' 477/1000) a una velocidad promedio de 160,934 km/h. Segundo quedó Nicolás Palau con su VW Nivus a 111 milésimas (111/1000).

El 11 y 12 de Octubre el Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan volverá a tener automovilismo nacional con la llegada de los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia del 46º Campeonato Argentino… pic.twitter.com/MeE9XobV5J — TC2000 (@SuperTC2000) October 11, 2025

El sanmartiniano Palau, del Halcón Motorsport, dijo: "Correr en El Zonda será un desafío. Desde los primeros entrenamientos voy a tener que acostumbrarme al circuito. Estoy con muchas ganas de correr en uno de los autódromos más importantes de Argentina. Acá los SUV van a sorprender al público".

El TC2000 en la TV

La fecha de TC2000 se podrá ver en vivo por televisión por El Trece y TyC Sports2. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Este sábado se disputa la clasificación del TC2000 en San Juan

La 9ª fecha comienza este sábado con la clasificación, desde las 16.10 horas y culmina con la carrera principal el domingo.

Sábado 11 de octubre

09:10 a 09:40 – Entrenamiento 1 Grupo A TC 2000

09:45 a 10:15 – Entrenamiento 1 Grupo B TC 2000

12:45 a 13:15 – Entrenamiento 2 TC 2000 Grupo A (libre elección)

13:20 a 13:50 – Entrenamiento 2 TC 2000 Grupo B (libre elección)

16:10 a 16:50 – Clasificación TC 2000 (dos vueltas lanzadas)

Domingo 12 de octubre

13:15 – Carrera Final TC 2000 (35 minutos + 1 vuelta)