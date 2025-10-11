Nicolás Palau buscará ganar cerca de casa

Nicolás Palau buscará ganar cerca de casa, corriendo el TC2000 en el Zonda.


La atractiva categoría del TC2000, una de las más apasionantes del automovilismo argentino, disputa este fin de semana en nuestra región la 9ª fecha del campeonato 2025, en el tradicional circuito de El Zonda- Eduardo Copello de la provincia de San Juan. Desde las 9 comenzaron los ensayos.

El campeonato de pilotos lo tiene a Matías Rossi como líder con 162 puntos, seguido por Emiliano Stang, con 137, y Franco Vivian, con 126. Mendoza tiene dos competidores y en el 13° puesto está el sanmartiniano Nicolás Palau, y en el 16° el lasherino Lautaro Campione (Corsi 2 Sport).

automovilismo-tc2000-vivian (1)
Franco Vivian, con Chevrolet, fue el ganador del Shakedown de la 9&ordf; fecha del TC2000 en el Zonda.

Franco Vivian, con Chevrolet, fue el ganador del Shakedown de la 9ª fecha del TC2000 en el Zonda.

Esta fecha vuelve con esta competitiva categoría al mítico Zonda, luego de seis años de ausencia. Allí debutó el TC2000 el 13 de septiembre de 1981, con la pole position de Rubén Luis Di Palma y la victoria en la final de Jorge Omar del Río, ambos con Volkswagen 1500.

Nico Palau fue segundo en el Shakedown

Franco Vivian con Chevrolet Tracker fue el más rápido del Shakedown disputado este viernes, registrando un tiempo de 1 minuto 12 segundos 477/1000 (1' 12'' 477/1000) a una velocidad promedio de 160,934 km/h. Segundo quedó Nicolás Palau con su VW Nivus a 111 milésimas (111/1000).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SuperTC2000/status/1977012545333371003&partner=&hide_thread=false

El sanmartiniano Palau, del Halcón Motorsport, dijo: "Correr en El Zonda será un desafío. Desde los primeros entrenamientos voy a tener que acostumbrarme al circuito. Estoy con muchas ganas de correr en uno de los autódromos más importantes de Argentina. Acá los SUV van a sorprender al público".

El TC2000 en la TV

La fecha de TC2000 se podrá ver en vivo por televisión por El Trece y TyC Sports2. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Este sábado se disputa la clasificación del TC2000 en San Juan

La 9ª fecha comienza este sábado con la clasificación, desde las 16.10 horas y culmina con la carrera principal el domingo.

Sábado 11 de octubre

  • 09:10 a 09:40 – Entrenamiento 1 Grupo A TC 2000
  • 09:45 a 10:15 – Entrenamiento 1 Grupo B TC 2000
  • 12:45 a 13:15 – Entrenamiento 2 TC 2000 Grupo A (libre elección)
  • 13:20 a 13:50 – Entrenamiento 2 TC 2000 Grupo B (libre elección)
  • 16:10 a 16:50 – Clasificación TC 2000 (dos vueltas lanzadas)

Domingo 12 de octubre

13:15 – Carrera Final TC 2000 (35 minutos + 1 vuelta)

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas