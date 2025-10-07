Franco Colapinto se prepara para el GP de Estados Unidos.

Franco Colapinto se prepara para el GP de Estados Unidos.

Franco Colapinto se está preparando para un nuevo desafío en la F1: el Gran Premio de Estados Unidos, que se llevará adelante a partir del 17 de octubre. Tiene varios días para trabajar en el simulador y llegar de la mejor manera a un circuito que lo tuvo como protagonista en 2024 cuando defendía los colores de Williams.

En aquella oportunidad corrió su cuarta carrera en la Máxima con un desempeño que sorprendió a todos: quedó en el puesto 10 y logró sumar dos puntos para la escudería británica. Aunque ahora en Alpine tiene un monoplaza que tiene diferencias abismales con el FW46, aun hay esperanzas de que su papel sea bueno y - por fin - sea suficiente para que lo confirmen como piloto titular.

automovilismo-franco colapinto-gp singapur-clasificacion-declas (1)
En el circuito estadounidense de la F&oacute;rmula 1 el argentino logr&oacute; el d&eacute;cimo puesto.

En el circuito estadounidense de la Fórmula 1 el argentino logró el décimo puesto.

El 17 de octubre vuelve la Fórmula 1 en Estados Unidos con un horario inusual

Luego de participar de los circuitos europeos y asiáticos llegó el momento de la gira por América, es así que primero Franco Colapinto correrá en Estados Unidos, luego en México y más adelante seguirá viajando al sur para llegar a Brasil.

El cambio de los horarios de las competencias se da, justamente, por el cambio de continente. Mientras que las carreras que se corren del otro lado del océano se realizan durante horarios matutinos de la Argentina, ahora los fanáticos de la Fórmula 1 podrán disfrutar de su pasión en horarios de la tarde.

Es así que las actividades comenzarán el viernes 17 de octubre con las prácticas libres mientras que la competencia del GP de Estados Unidos se realizará a partir de las 16, un horario totalmente inusual al que tendremos que acostumbrarnos porque en México se correrá a las 17 y en Brasil a las 14.

Como antesala de la competencia se realizará el Sprint de Estados Unidos, una carrera corta de 100 kilómetros que se disputará el sábado. Su duración es de, aproximadamente, 25 a 30 minutos y como no se realizan paradas en boxes la estrategia queda de lado y el protagonista es la velocidad. Dicha carrera da puntos y se realizará a partir de las 14.

GP de Estados Unidos
El circuito protagonista de la cita en Estados Unidos.

El circuito protagonista de la cita en Estados Unidos.

Horarios y cronograma completo del GP de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre

  • Prácticas Libres 1: Desde las 14.30 hasta las 15.30.
  • Clasificación Sprint: Desde las 18.30 hasta las 19.15.

Sábado 18 de octubre

  • Sprint: Desde las 14 hasta las 14.30.
  • Clasificación: Desde las 18 hasta las 19.

Domingo 19 de octubre

  • Carrera: A partir de las 16.

Los horarios de las próximas competencias de Colapinto

  • GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.
  • Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.
  • GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.
  • GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.
  • Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.
  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.
  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas