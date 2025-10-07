El cambio de los horarios de las competencias se da, justamente, por el cambio de continente. Mientras que las carreras que se corren del otro lado del océano se realizan durante horarios matutinos de la Argentina, ahora los fanáticos de la Fórmula 1 podrán disfrutar de su pasión en horarios de la tarde.

Es así que las actividades comenzarán el viernes 17 de octubre con las prácticas libres mientras que la competencia del GP de Estados Unidos se realizará a partir de las 16, un horario totalmente inusual al que tendremos que acostumbrarnos porque en México se correrá a las 17 y en Brasil a las 14.

Como antesala de la competencia se realizará el Sprint de Estados Unidos, una carrera corta de 100 kilómetros que se disputará el sábado. Su duración es de, aproximadamente, 25 a 30 minutos y como no se realizan paradas en boxes la estrategia queda de lado y el protagonista es la velocidad. Dicha carrera da puntos y se realizará a partir de las 14.

GP de Estados Unidos El circuito protagonista de la cita en Estados Unidos.

Horarios y cronograma completo del GP de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1: Desde las 14.30 hasta las 15.30.

Clasificación Sprint: Desde las 18.30 hasta las 19.15.

Sábado 18 de octubre

Sprint: Desde las 14 hasta las 14.30.

Clasificación: Desde las 18 hasta las 19.

Domingo 19 de octubre

Carrera: A partir de las 16.

