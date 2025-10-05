Habló el nuevo jefe de Colapinto

Nielsen se refirió a la carrera de Colapinto, quizás la competencia donde mejor anduvo teniendo en cuenta la manera de conducir y las decisiones acertadas elegidas, y por lo que expresó dejó entrever que está el resultado era de esperarse: “Nuestro fin de semana obviamente inició difícil, aunque creo que fuimos razonablemente competitivos el viernes".

"La clasificación no fue lo que nos hubiera gustado, perdimos un par de puestos allí", explicó el ingeniero británico.

Luego, puso en valor el buen arranque de Colapinto: "Franco hizo una gran largada, pasando de 16 a 13 en la primera vuelta, lo que fue muy bueno".

"Luego era una cuestión de mantenerse con los blandos. Sus neumáticos traseros se gastaron, tuvimos que parar y luego ganamos algunas posiciones en pista con un undercut y era nuevamente cuestión de sostenerse hasta el final", explicó Nielsen.

"Lo hicimos, faltando seis u ocho vueltas estimábamos terminar en el puesto 12, pero lamentablemente terminó siendo menos que eso. Los autos de atrás tenían neumáticos más nuevos, fue una pena. Creo que sacamos lo máximo que se pudo con Franco", concluyó con respecto a la carrera.

GP de Estados Unidos El próximo desafío de Franco Colapinto es en el GP de Estados Unidos.

La renovación de Franco Colapinto

El jefe de equipo de Alpine también se refirió al crecimiento que ha tenido Franco Colapinto en las últimas carreras: "Creo que son cinco los pilotos que subieron desde Fórmula 2 el año pasado. Algunos se adaptaron mejor que otros, algunos tuvieron un inicio más difícil y otros tardaron un poco más en encontrar ritmo. Franco está en esa segunda categoría este año, a pesar de que corrió para Williams el año pasado".

También colocó su rendimiento a la altura del de Pierre Gasly: "Creo que en las últimas tres carreras encontró el ritmo, ha estado haciendo tiempos de vuelta similares a los de Pierre, está demostrando que se está empezando a sentir cómodo".

Y con respecto a la renovación del piloto argentino no dio ningún tipo de anticipo: "Quién sabe. Tomaremos una decisión cuando tengamos que hacerlo, pero todavía no".