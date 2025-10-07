Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima, se encontrará con un viejo amigo en la gran final ante Deportivo Madryn

El árbitro de la final será Nicolás Ramírez y Broggi reconoció: "Es de lo mejor del fútbol argentino hoy. En mi etapa en Banfield nos ha dirigido en partidos importantes y está acostumbrado a dirigir este tipo de encuentros. La verdad es que no me varía en ese sentido ni la cancha. Lo importante era estar en la final y afrontarla de la mejor manera".

Broggi planifica el cruce con el Deportivo Madryn del Tano Gracián

En cuanto a Deportivo Madryn, el rival por el ascenso, el técnico mensana dijo: "uno siempre va tomando precauciones y hay que saber que que es un gran rival, que terminó primero en su zona de gran manera, tiene buenos jugadores y un gran entrenador, pero bueno, nosotros tenemos nuestras herramientas y vamos a ir a hacer nuestro partido"

gracian

Respecto del Tano Leandro Gracián, compañero de Broggi en Vélez entre 2003 y 2006, reveló: "Es un amigo. La verdad es que nos hemos criado juntos y compartimos mucho tiempo, familia y amigos. Hay mucho en el medio, pero también el respeto de saber que en estos momentos ninguno de los dos va a llamar al otro, así es que nos veremos el sábado".

Respecto a la preparación en esta semana previa, resumió: "La verdad es que los chicos están muy bien. Sabemos que este es un grupo que estuvo acostumbrado a lo largo del campeonato a ganar cuando tenía que ganar. El partido del otro día no fue la excepción, más allá de momentos de nerviosismo típico de esta instancia, porque el grupo sabía la importancia, pero bueno, es como te digo, soy de la idea de naturalizar las cosas y de saber que tenemos que seguir por el mismo camino. Obviamente que sabemos la importancia de la final, pero la idea es tener una competencia diaria y empezar a ganar el partido desde hoy".

Embed - Gimnasia jugará la FINAL por el ASCENSO el sábado

Respecto a si el objetivo es ganar como sea o satisfacer al exigente hincha del Lobo, el DT fue claro: "La gente de Gimnasia va a querer ganar y nosotros obviamente vamos a intentar hacer nuestro camino, el que venimos haciendo hasta ahora. Queremos hacer un gran partido, pero es una final y seguramente si le preguntas a la gente de Gimnasia te va a decir que lo importante es ganar. No tengo duda".

La semana del Lobo antes de la final con Deportivo Madryn

Tras un entrenamiento regenerativo realizado el lunes, este martes empezaron los entrenamientos con pelota que continuarán el miércoles y el jueves por la mañana, en el predio frente al aeropuerto.

El jueves a las 15 el plantel blanquinegro viaja rumbo a Buenos Aires donde quedarán concentrados y el viernes habrá una práctica en la que seguramente Broggi terminará de definir el once inicial.

Las voces de Gimnasia y Esgrima antes de la gran final

"Estamos muy contentos, lo buscamos todo el año y era un objetivo que nos habíamos trazado. Sabemos que tenemos un partido más que importante, consagratorio, así que lo estamos trabajando de tal manera" (Matías Recalde)

"Estamos todos preparados y trabajamos por lo mismo. Hay nervios, si bien es la segunda final que nos toca jugar y creo que eso habla del gran trabajo que está haciendo el club" (Lautaro Petruchi)

"Estoy muy feliz en lo personal y también por el grupo. Desde que nos juntamos en enero que veníamos por este sueño y estamos a un pasito. Lo más importante acá es el equipo, dejar el ego de uno de lado y saber que lo más importante acá es ganar y cumplir el sueño" (Matías Muñoz).