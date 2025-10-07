Inicio Ovación Fútbol Miguel Angel Russo
Preocupación

Boca y el estado de salud de Miguel Ángel Russo: el comunicado que preocupa a todo el fútbol argentino

Tras un largo silencio, Boca emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que confirma que su entrenador, Miguel Ángel Russo, se encuentra “cursando una internación domiciliaria”.

Por UNO
Además, el pronóstico del DT de 69 años es “reservado”, algo que genera gran preocupación entre los simpatizantes del fútbol argentino.

El entrenador del “Xeneize” viene de superar dos internaciones en el Sanatorio Fleni en las últimas semanas. La primera de ellas fue por una infección urinaria, mientras que la segunda fue por un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina.

Alejado de la dirección técnica de Boca en las últimas semanas por cuestiones de salud, el club de La Ribera confirmó que su entrenador volvió a ser internado. En una publicación escueta, la información entregada por la institución “azul y oro” fue que el entrenador está internado dentro de su domicilio, con pronóstico reservado y “recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club”.

Por último, el club cerró el mensaje afirmando que acompaña al DT y su familia en este duro momento que están atravesando, en una publicación que se llenó de comentarios enviando fuerzas y apoyo, sin distinción de colores.

La salud de Miguel Ángel Russo tiene en vilo a Boca y al fútbol argentino

Los problemas de salud del último entrenador campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca comenzaron a aparecer el martes dos de septiembre. Luego de dirigir a la institución ante Aldosivi, en Mar del Plata, el DT recurrió a hacerse estudios médicos de rutina, que culminaron con su internación.

El cuerpo médico del Sanatorio Fleni, en Belgrano, le detectó una infección urinaria causada por una “bacteria resistente”, que generó preocupación y fue suficiente para ordenar su primera internación. Luego de recibir antibióticos e hidratación por intravenosa, Russo fue dado de alta tres días después.

Veinte días más tarde, Miguel Ángel Russo volvió al sanatorio para hacerse nuevos chequeos, que esta vez lo encontraron deshidratado y con altos valores de bilirrubina, un pigmento biliar que, en altas cantidades, indica problemas en el hígado o las vías biliares.

Aquella internación duró hasta el final del día, cuando el personal médico determinó que el tratamiento, aplicándole suero, había hecho efecto, devolviendo al entrenador a su hogar.

A pesar de haber sido dado de alta, Russo no estuvo presente en el partido siguiente del “Xeneize”, una derrota por 2-1 ante Defensa y Justicia, en una situación que no fue informada de manera oficial desde el club.

Con una nueva ausencia en el encuentro ante Newell’s, y la preocupación creciente de los hinchas, Boca confirmó la situación de gravedad que atraviesa Miguel Ángel Russo, cuya salud inquieta a todos los simpatizantes de nuestro fútbol.

