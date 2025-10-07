¿Cómo limpiar una olla que está quemada por dentro y que tiene mal olor?

olla truco Usando solo 5 ingredientes, aprende a limpiar una olla quemada.

Pasados los 20 minutos de reposo, retira el agua y comienza a frotar con un cepillo de cerdas duras o con una esponja de acero. Si aún quedas restos de comida pegada, repite los pasos anteriores.

En caso de que la olla sea de acero inoxidable, te aconsejamos reemplazar el agua caliente por vinagre blanco. Para hacerlo, cubre el fondo con vinagre y poner la olla a hervir durante cinco minutos.

Pasados los 5 minutos, apaga el fuego y deja que el vinagre se enfríe. Frota la comida adherida al fondo con una esponja o con un cepillo suave. A continuación, espolvorea el bicarbonato de sodio para eliminar los restos que estén muy adheridos. Cubre con agua y vuelve a encender el fuego, espera a que hierva y retira la olla.

Lavar olla Aprende a limpiar tu olla con comida pegada gracias a estos consejos de cocina.

Frota el fondo de la olla con un cepillo y listo. Si las paredes de la olla también están quemadas, llenar la olla de agua y agregar ½ taza de bicarbonato. En caso de que estos trucos no funcionen, añade un poco de lavandina con agua y lleva la olla al fuego. Tendrás que tener mucho cuidado para no respirar el vapor que saldrá de la olla.

Cuando el agua con lavandina hierva, retira la olla del fuego y espera a que se enfríe. Frota el fondo de la olla con una esponja y listo.