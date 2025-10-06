Dembélé elogió a Messi

"Lo curioso es que es una foto de Lionel Messi consolándome cuando me lesioné contra el Dortmund en la Liga de Campeones de 2019", contó el francés cuando le mostraron una imagen de él tirado en el campo y Messi a su lado.

“Por lo que me dijo en aquel momento: 'No te preocupes, todo va a salir bien'. En esa etapa inicial de mi carrera, necesitaba eso, y él siempre me animaba", añadió Dembélé.

Messi se sumó a la Selección argentina

La Selección argentina comenzó su concentración para disputar los dos amistosos internacionales de esta ventana FIFA. Lionel Messi y Rodrigo De Paul están entre los primeros en llegar.

Dembele-Messi.jpg

Los dos símbolos del ciclo de Lionel Scaloni aportan su liderazgo y experiencia en una nueva etapa de preparación rumbo al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, donde la “Albiceleste” buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022.

Tras la llegada de los dos jugadores del Inter Miami, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia aprovechó para reencontrarse con los campeones del mundo.

“Algo juegan estos dos. Ya en Miami y en modo Selección recibiendo a los muchachos de cara a una nueva Fecha FIFA”, expresó el sanjuanino.

Argentina se medirá ante Venezuela el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami y, tres días después, el 13 de octubre, enfrentará a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

El último antecedente ante Venezuela fue el 4 de septiembre en el estadio Monumental, por las Eliminatorias Sudamericanas. Allí, con Argentina ya clasificada y la “Vinotinto” buscando un lugar en el repechaje, Messi fue la gran figura en el encuentro que finalizó 3 a 0.