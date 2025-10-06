Así quedaron los cruces del Reducido de la Primera Nacional: formato y los clasificados

A partir de los cuartos de final, el formato muta. A los siete ganadores de la llaves se le sumará el perdedor de la primera final. Allí se volverá a armar una tabla general en la que se determinarán las posiciones por el puntaje de cada equipo y, por ende, luego se definirán nuevamente los cruces. Los partidos se jugarán ida y vuelta y el mejor ubicado también definirá de local y contará con ventaja deportiva. En semifinales, el sistema será idéntico.

La final por el segundo ascenso se disputará en partido de ida y de vuelta y se definirá en la cancha del mejor ubicado, ya sin ventaja deportiva. En caso de empate en tiempo reglamentario, la serie para conocer al segundo ganador de la plaza a Primera se definirá por penales.

Los cruces del Reducido de la Primera Nacional

Atlanta (2ºA) vs. Chaco Forever (8ºB)

Tristán Suárez (3ºA) vs. Agropecuario (7ºB)

Gimnasia y Tiro de Salta (4ºA) vs. Temperley (6ºB)

San Miguel (5ºA) vs. Gimnasia de Jujuy (5ºB)

San Martín de Tucumán (6ºA) vs. Deportivo Morón (4ºB)

Deportivo Maipú (7ºA) y Estudiantes de Buenos Aires (3ºB)

Patronato (8ºA) vs. Estudiantes de Río Cuarto (2ºB)