Así quedaron los cruces del Reducido de la Primera Nacional: formato y los clasificados

La Primera Nacional comenzará su etapa de Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. El Deportivo Maipú será el representante mendocino en esta instancia

Por Carolina Quiroga
Se definieron los cruces del Reducido de la Primera Nacional. 

Cómo es el formato del Reducido de la Primera Nacional

En la primera ronda del Reducido, se enfrentarán los primeros siete equipos de cada zona (A y B) -sin contar a Gimnasia y Esgrima y a Deportivo Madryn que jugarán la final por el primer ascenso a partido único en cancha de Platense-. Los cruces en esta instancia entre las zonas serán de la siguiente manera según reglamento: 2°A vs 8°B, 3°A vs. 7°B, 4° A vs. 6°B y 5°A vs. 5°B, 6°A vs. 3°B, 7°A vs. 2°B. Los encuentros serán a partido único en la cancha del equipo que mejor terminó ubicado en su zona. Además de tener la localía, el mejor ubicado contará con ventaja deportiva por lo que, en caso de empate, avanzará a la siguiente instancia en reconocimiento a su labor en el torneo y la posición en la que terminó.

Festejo del Deportivo Maipú.-
Deportivo Maipú jugará el Reducido de la Primera Nacional.

A partir de los cuartos de final, el formato muta. A los siete ganadores de la llaves se le sumará el perdedor de la primera final. Allí se volverá a armar una tabla general en la que se determinarán las posiciones por el puntaje de cada equipo y, por ende, luego se definirán nuevamente los cruces. Los partidos se jugarán ida y vuelta y el mejor ubicado también definirá de local y contará con ventaja deportiva. En semifinales, el sistema será idéntico.

La final por el segundo ascenso se disputará en partido de ida y de vuelta y se definirá en la cancha del mejor ubicado, ya sin ventaja deportiva. En caso de empate en tiempo reglamentario, la serie para conocer al segundo ganador de la plaza a Primera se definirá por penales.

Los cruces del Reducido de la Primera Nacional

Atlanta (2ºA) vs. Chaco Forever (8ºB)

Tristán Suárez (3ºA) vs. Agropecuario (7ºB)

Gimnasia y Tiro de Salta (4ºA) vs. Temperley (6ºB)

San Miguel (5ºA) vs. Gimnasia de Jujuy (5ºB)

San Martín de Tucumán (6ºA) vs. Deportivo Morón (4ºB)

Deportivo Maipú (7ºA) y Estudiantes de Buenos Aires (3ºB)

Patronato (8ºA) vs. Estudiantes de Río Cuarto (2ºB)

