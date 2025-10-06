Imanol González mostró solidez en el fondo de Gimnasia y quiere ganar su segunda final en la Primera Nacional.

Imanol González mostró solidez en el fondo de Gimnasia y quiere ganar su segunda final en la Primera Nacional.

Desatada la alegría en el estadio de Gimnasia y Esgrima por la clasificación a la final por el ascenso directo a expensas del triunfo sobre Defensores de Belgrano, en la salida de los jugadores estos hablaron de sus sensaciones y la alegría por el logro. Imanol González mencionó sus ganas de revancha y un histórico al que el cordobés homenajeó, el Chueco Vicino, habló de la importancia para el club y el fútbol mendocino.

Imanol jugó un buen partido este domingo frente al Dragón, y no pudo dejar pasar sus ganas de ganar la final de la Primera Nacional contra Madryn y lograr el ascenso a la Liga Profesional. No pudo dejar de mencionarse su participación en la final del Reducido del 2023 jugando para Deportivo Maipú.

Embed - Imanol Gonzáles y su ilusión de tener revancha en la final de la Primera Nacional con Gimnasia

Más allá del análisis del triunfo sobre Defensores de Belgrano, el nacido en Río Tercero habló de la final y dijo estar en la antesala del "partido más importante del año" y sentenció que "lo tomaremos como lo que es, una final".

Luego de agradecer y reconocer la importancia del gran apoyo de los hinchas en esta campaña, y este partido del domingo en particular, el defensor confesó que toma la final "como un desafío personal. Cuando vine acá (a Gimnasia) a principio de año me planteé un objetivo, y ahora, gracias a Dios estoy más cerca de cumplirlo. Estoy muy contento y Ojalá se nos de el triunfo".

La ilusión del Chueco Vicino, un histórico de Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Acompañando al actual equipo de Gimnasia y Esgrima, el recordado defensor que formó una recordada dupla con el Chupete Ángel Mauricio Badía, el Chueco Francisco Vicino expresó su orgullo y alegría por el logro del Lobo que va por la final por el ascenso directo.

"Queda un partidito, a ver si se da como en aquella época del '70, cuando fuimos al primer (Torneo) Nacional", dijo Vicino.

Sobre el pasaje a la Liga Profesional, la primera división argentina, donde se sumarían a Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, y sobre el futuro duelo con la Lepra, el ex zaguero se atrevió a soñar al decir: "¡Vuelve el Clásico, el gran cláisco de Mendoza!" dijo emocionado.

Finalmente dijo: "Sería muy lindo poder tener, uno dos o tres o todos los que se puedan de la provincia. Hay que esperar 90 minutos que van a ser terribles, y espermos, vuelvo a repetir, que tengamos la suerte de llegar a la máxima categoría del fútbol argentino".

Embed - El Chueco Vicino y sus ganas de ver el clásico mendocino Gimnasia - Independiente en Primera

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas