Más allá del análisis del triunfo sobre Defensores de Belgrano, el nacido en Río Tercero habló de la final y dijo estar en la antesala del "partido más importante del año" y sentenció que "lo tomaremos como lo que es, una final".

Luego de agradecer y reconocer la importancia del gran apoyo de los hinchas en esta campaña, y este partido del domingo en particular, el defensor confesó que toma la final "como un desafío personal. Cuando vine acá (a Gimnasia) a principio de año me planteé un objetivo, y ahora, gracias a Dios estoy más cerca de cumplirlo. Estoy muy contento y Ojalá se nos de el triunfo".

La ilusión del Chueco Vicino, un histórico de Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Acompañando al actual equipo de Gimnasia y Esgrima, el recordado defensor que formó una recordada dupla con el Chupete Ángel Mauricio Badía, el Chueco Francisco Vicino expresó su orgullo y alegría por el logro del Lobo que va por la final por el ascenso directo.

"Queda un partidito, a ver si se da como en aquella época del '70, cuando fuimos al primer (Torneo) Nacional", dijo Vicino.

Sobre el pasaje a la Liga Profesional, la primera división argentina, donde se sumarían a Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, y sobre el futuro duelo con la Lepra, el ex zaguero se atrevió a soñar al decir: "¡Vuelve el Clásico, el gran cláisco de Mendoza!" dijo emocionado.

Finalmente dijo: "Sería muy lindo poder tener, uno dos o tres o todos los que se puedan de la provincia. Hay que esperar 90 minutos que van a ser terribles, y espermos, vuelvo a repetir, que tengamos la suerte de llegar a la máxima categoría del fútbol argentino".