El día en minutos: Milei confirmó el reemplazo de Espert y un trágico accidente en Tunuyán conmociona a Mendoza

Embed

En el ámbito político, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) tras un escándalo. Milei confirmó que el diputado del PRO, Diego Santilli, será quien reemplace a Espert en la lista de LLA, y defendió la decisión subrayando que "La Argentina siempre está por encima de las personas". Por su parte, el candidato justicialista Emir Félix destacó la inminente visita de Milei a San Rafael, Mendoza, como una "oportunidad" para que los productores expongan la "dura situación" de las pymes locales, la crisis vitivinícola y el cierre de la fábrica Comeca.

Mendoza también es foco de eventos económicos relevantes con la realización de Vinexpo Explorer, una ronda de negocios inversa que reúne a 80 importadores con 160 bodegas exportadoras, con la meta de concretar más de 500 reuniones en cuatro días para reposicionar el vino argentino. A nivel nacional, se lanzó una convocatoria para importar 50.000 autos eléctricos e híbridos sin aranceles durante 2026, siempre y cuando su valor no supere los US$ 16.000.