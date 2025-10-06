Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
Pódcast informativo

El día en minutos: Milei confirmó el reemplazo de Espert y un trágico accidente en Tunuyán conmociona a Mendoza

Ponete al tanto con "El día en minutos", el pódcast de Diario UNO que reúne lo esencial de Mendoza y el mundo en pocos minutos, de lunes a viernes

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
“El día en minutos”: el resumen ágil de Diario UNO con lo más importante de Mendoza y el mundo.

“El día en minutos”: el resumen ágil de Diario UNO con lo más importante de Mendoza y el mundo.

Con “El día en minutos”, Diario UNO resume lo más importante de Mendoza y el mundo en un pódcast breve, claro y dinámico. Escuchalo de lunes a viernes y mantenete al día en pocos minutos, estés donde estés.

Embed

En el ámbito político, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) tras un escándalo. Milei confirmó que el diputado del PRO, Diego Santilli, será quien reemplace a Espert en la lista de LLA, y defendió la decisión subrayando que "La Argentina siempre está por encima de las personas". Por su parte, el candidato justicialista Emir Félix destacó la inminente visita de Milei a San Rafael, Mendoza, como una "oportunidad" para que los productores expongan la "dura situación" de las pymes locales, la crisis vitivinícola y el cierre de la fábrica Comeca.

Mendoza también es foco de eventos económicos relevantes con la realización de Vinexpo Explorer, una ronda de negocios inversa que reúne a 80 importadores con 160 bodegas exportadoras, con la meta de concretar más de 500 reuniones en cuatro días para reposicionar el vino argentino. A nivel nacional, se lanzó una convocatoria para importar 50.000 autos eléctricos e híbridos sin aranceles durante 2026, siempre y cuando su valor no supere los US$ 16.000.

Un motociclista murió en un accidente en Tunuyán y el impacto quedó grabado por las cámaras de seguridad

En noticias de seguridad, un motociclista de 19 años identificado como Kevin Josué Reta, murió en un accidente de tránsito en Vista Flores, Tunuyán, tras chocar con una camioneta Ford F-100. El conductor de la camioneta dio negativo en el test de alcoholemia y el impacto fue grabado por cámaras de seguridad de la zona.

Este material fue producido con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de contenidos elaborados por periodistas profesionales y revisados por la redacción. El audio se generó mediante la herramienta Notebook LM, basada en IA para la creación de voces y diálogos.

Temas relacionados:

Te puede interesar