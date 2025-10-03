Inicio Tecnología Xiaomi
El barato router WiFi de Xiaomi que permite conexión de hasta 1300 dispositivos y facilita el uso de herramientas de IA

Xiaomi lanzó uno de los mejores routers WiFi del mercado con notables características y un precio bajísimo

La conexión será estable gracias a este router.

Xiaomi no solo es una compañía que fabrica teléfonos tope de gama, sino que su universo de dispositivos abarca todo tipo artefactos tecnológicos, como por ejemplo los routers WiFi. En este caso, la marca china desarrolló uno de los más potentes y baratos del mercado, el cual permite conectar hasta 1300 dispositivos y facilita el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Xiaomi: conoce el barato router WiFi con red 6G y un potente procesador

Xiaomi continúa nutriendo su ecosistema de dispositivos. En este caso, lanzó el BE10000 Pro, un router que estrena redes 6G y promete una conectividad cuatro veces superior al resto de artefactos de la competencia.

El mencionado router tiene un diseño vertical y trae un procesador Qualcomm NPro A7 de cuatro núcleos a 1,8 GHz y con 2 GB de RAM. Gracias a este chip, los usuarios que adquieran el artefacto podrán conectar hasta 1300 dispositivos (1000 de red y 300 a través del Bluetooth), utilizar funciones avanzadas de inteligencia artificial sin riesgo de interferencia, y acceder a redes de alto rendimiento para hogares inteligentes y oficinas.

Conoce el potente router WiFi de Xiaomi.

Además, desde Xiaomi aseguran que este router WiFi admite hasta 12 transmisiones espaciales y permite la conectividad multidispositivo a través de tecnologías OFDMA, MLO y 4K QAM mejoradas.

A esto se le añade la posibilidad de una conexión dual WAN/LAN, IPTV y personalización de puertos dedicados para juegos, ofreciendo así la máxima experiencia para gamers y streamers.

Por otro lado, este router de Xiaomi jamás se sobrecalentará, ya que está fabricado con disipadores de calor y un ventilador de alta velocidad, lo cual garantiza una buena estabilidad térmica.

Este router de Xiaomi potenciar&aacute; la conexi&oacute;n WiFi en tu hogar u oficina.

Otro dato a considerar sobre este potente router WiFi pasa por la capacidad de almacenaje digital. La marca china incorporará en su artefacto un espacio para una ranura SSD M.2 NVMe y un puerto USB 3.0.

Finalmente, en lo que respecta a su precio, este router que recién está comercializándose en China tiene un precio de 1699 yuanes, lo que representa aproximadamente 238 dólares. Se estima que en pocas semanas llegue a Europa y Latinoamérica.

