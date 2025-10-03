El barato router WiFi de Xiaomi que permite conexión de hasta 1300 dispositivos y facilita el uso de herramientas de IA

router xiaomi wifi Conoce el potente router WiFi de Xiaomi.

Además, desde Xiaomi aseguran que este router WiFi admite hasta 12 transmisiones espaciales y permite la conectividad multidispositivo a través de tecnologías OFDMA, MLO y 4K QAM mejoradas.

A esto se le añade la posibilidad de una conexión dual WAN/LAN, IPTV y personalización de puertos dedicados para juegos, ofreciendo así la máxima experiencia para gamers y streamers.

Por otro lado, este router de Xiaomi jamás se sobrecalentará, ya que está fabricado con disipadores de calor y un ventilador de alta velocidad, lo cual garantiza una buena estabilidad térmica.

xiaomi wifi Este router de Xiaomi potenciará la conexión WiFi en tu hogar u oficina.

Otro dato a considerar sobre este potente router WiFi pasa por la capacidad de almacenaje digital. La marca china incorporará en su artefacto un espacio para una ranura SSD M.2 NVMe y un puerto USB 3.0.

Finalmente, en lo que respecta a su precio, este router que recién está comercializándose en China tiene un precio de 1699 yuanes, lo que representa aproximadamente 238 dólares. Se estima que en pocas semanas llegue a Europa y Latinoamérica.