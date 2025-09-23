Xiaomi apunta sus cañones contra Apple y lanza un barato teléfono para competir con el iPhone 17 Pro Max

Xiaomi apunta todos sus cañones a competir cabeza a cabeza con la compañía cofundada por Steve Jobs y prueba de ello son las dos grandes decisiones que ha tomado para desarrollar este teléfono premium: saltearse una serie (los Xiaomi 14 y Xiaomi 15 rompieron récords de venta en China y se esperaba que sucediera lo mismo con el Xiaomi 16, pero en su lugar arribará el 17 Pro Max) y realizar una inversión de mil millones de yuanes (poco más de 140 millones de dólares) solamente en su pantalla trasera.

En relación a esto último, la gran innovación que presentará el Xiaomi 17 Pro Max es su Magic Back Screen: una pantalla ubicada en la parte trasera junto al sistema de cámaras. Este apartado puede utilizarse de distintas maneras y con diferentes widgets.

En concreto, esta pantalla secundaria permitirá realizar llamadas sin utilizar la pantalla principal, acceder a aplicaciones de música, revisar notificaciones y, sobre todo, sacar una selfie con la cámara principal, ya que podrás ver todo lo que enfoca desde la Magic Back Screen.

Xiaomi 17 Pro Max El nuevo buque insignia de Xiaomi traerá una cámara trasera.

El desarrollo de esta pantalla trasera repercute en la batería. Otra novedad que tendrá el Xiaomi 17 Pro Max es su pila en forma de “L”, la cual llega para reemplazar a las baterías tradicionales. El diseño se debe al pequeño espacio disponible que tiene este teléfono luego de la implementación de la Magic Back Screen.

batería Xiaomi 17 Pro Max Así será la batería del nuevo Xiaomi 17 Pro Max.

Por último, y no menos importante, la empresa china también presentará otros teléfonos de la misma serie que buscarán destronar a sus pares de Apple: el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Pro. Además, en el evento del 25 de septiembre conoceremos las nuevas tablets de la marca china: Xiaomi Pad 8 y Xiaomi Pad 8 Pro.