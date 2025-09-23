Inicio Sociedad Xiaomi
Tecnología

Xiaomi apunta sus cañones contra Apple y lanza un barato teléfono para competir con el iPhone 17 Pro Max

Este nuevo teléfono de Xiaomi trae como novedad una pantalla trasera incorporada en su sistema de cámaras

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Xiaomi lanzará una nueva flota de teléfonos.

Xiaomi lanzará una nueva flota de teléfonos.

A pocas semanas del lanzamiento del iPhone 17 Pro Max, considerado el mejor teléfono tope de gama de la actualidad, Xiaomi tiene entre manos quitarle el trono a Apple. La empresa china presentará en pocas horas su buque insignia para competir mano a mano con la compañía de Cupertino.

Adiós al iPhone 17 Pro Max: Xiaomi presentará su nuevo teléfono tope de gama con innovadoras características

Lu Weibing, CEO de Xiaomi, anunció con bombos y platillos el lanzamiento de un nuevo teléfono que promete arrebatarle el trono al iPhone 17 Prox Max. Se trata del Xiaomi 17 Pro Max, el cual se presentará en sociedad el próximo 25 de septiembre y tendrá un precio inferior al buque insignia de Apple (aproximadamente unos 800 dólares).

teléfono Xiaomi 17 Pro Max
Xiaomi busca desbancar a Apple con este nuevo teléfono.

Xiaomi busca desbancar a Apple con este nuevo teléfono.

Xiaomi apunta todos sus cañones a competir cabeza a cabeza con la compañía cofundada por Steve Jobs y prueba de ello son las dos grandes decisiones que ha tomado para desarrollar este teléfono premium: saltearse una serie (los Xiaomi 14 y Xiaomi 15 rompieron récords de venta en China y se esperaba que sucediera lo mismo con el Xiaomi 16, pero en su lugar arribará el 17 Pro Max) y realizar una inversión de mil millones de yuanes (poco más de 140 millones de dólares) solamente en su pantalla trasera.

En relación a esto último, la gran innovación que presentará el Xiaomi 17 Pro Max es su Magic Back Screen: una pantalla ubicada en la parte trasera junto al sistema de cámaras. Este apartado puede utilizarse de distintas maneras y con diferentes widgets.

En concreto, esta pantalla secundaria permitirá realizar llamadas sin utilizar la pantalla principal, acceder a aplicaciones de música, revisar notificaciones y, sobre todo, sacar una selfie con la cámara principal, ya que podrás ver todo lo que enfoca desde la Magic Back Screen.

Xiaomi 17 Pro Max
El nuevo buque insignia de Xiaomi traerá una cámara trasera.

El nuevo buque insignia de Xiaomi traerá una cámara trasera.

El desarrollo de esta pantalla trasera repercute en la batería. Otra novedad que tendrá el Xiaomi 17 Pro Max es su pila en forma de “L”, la cual llega para reemplazar a las baterías tradicionales. El diseño se debe al pequeño espacio disponible que tiene este teléfono luego de la implementación de la Magic Back Screen.

batería Xiaomi 17 Pro Max
Así será la batería del nuevo Xiaomi 17 Pro Max.

Así será la batería del nuevo Xiaomi 17 Pro Max.

Por último, y no menos importante, la empresa china también presentará otros teléfonos de la misma serie que buscarán destronar a sus pares de Apple: el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Pro. Además, en el evento del 25 de septiembre conoceremos las nuevas tablets de la marca china: Xiaomi Pad 8 y Xiaomi Pad 8 Pro.

Temas relacionados:

Te puede interesar