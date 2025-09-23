Lo dieron por muerto y apareció en su velorio a los gritos: "Estoy vivo".

Confusión joven velorio Un insólito momento se vivió durante la despedida de un joven, cuando este se presentó en su velorio a los gritos exclamando "estoy vivo". Foto gentileza eldestapeweb.com

Los investigadores establecieron que se trataba de un posible suicidio, y el fiscal Carlos Sale caratuló el caso como homicidio culposo, por lo que se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

El viernes, luego de algunas versiones que llegaron a la familia sobre la posible muerte y teniendo en cuenta que el joven llevaba varios días ausente, una mujer se acercó hasta una Comisaría en Villa Carmela y dijo ser madre del posible NN, por lo que fue llevada a la morgue para reconocer el cuerpo. En medio del dolor, sostuvo que se trataba de su hijo por la ropa y algunas características físicas.

"La madre del joven se apersonó espontáneamente en la comisaría y reconoció el cadáver. Nos dijo que era su hijo", explicó Carlos Daniel Ruiz, jefe de la Unidad Regional Este y comisario de la seccional de Alderetes.

Una vez identificado y tras completar la documentación correspondiente sin hacer pruebas de ADN, las autoridades entregaron el cuerpo del joven a su familia y durante el fin de semana realizaron el velatorio a cajón cerrado en la casa familiar, donde le iban a dar el último adiós.

Pero para sorpresa de los presentes, el momento desolador que representa el velorio de un familiar se convirtió de un segundo a otro en un escenario sacado de la película "Esperando la Carroza", ya que el joven se hizo presente en la casa y a los gritos exclamó: “estoy vivo”, dejando mudos a los presentes.

El momento provocó un fuerte impacto. Mientras su madre lo abrazaba en estado de shock, otros familiares lloraron de alegría, otros no salían de la confusión, mientras que algunos vecinos abandonaron corriendo la vivienda de Villa Carmela.

Tras el confuso episodio, el jefe policial de Alderetes, Juan Pablo Gómez, explicó que tras lo ocurrido se tomó conocimiento que el joven de 22 años "tiene problemas de adicción" y se mantuvo desaparecido durante unos días. En ese sentido, afirmó que "se ausentó muchos días de su casa, consumiendo drogas y no se había enterado de la noticia. Por eso es que su mamá se presenta en la comisaría", indicó perfil.com.

Confusión joven morgue La madre del joven se había presentado en la morgue judicial y por error, reconoció el cuerpo de su hijo. Foto gentileza lagaceta.com.ar

Medios locales indicaron que el fiscal Sale lo entrevistó con el chico, quien le explicó toda la situación y el caso quedó aclarado.

Mientras, después de algunos días de incertidumbre, desde la Morgue Judicial se informó que se logró establecer la identidad de la persona que fue despedido por error y el cuerpo fue entregado a su verdadera familia.

"Recién este lunes pudimos dar con la verdadera familia del joven que falleció el jueves", confirmó el comisario Gómez, dándole fin a una historia que pareció sacada de una película.