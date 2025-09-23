Inicio Sociedad Reloj
Si tienes un reloj de mano sin funcionar, tienes un tesoro en casa: por qué y cómo darle otro uso

Para algunos, los relojes son cosa del pasado, pero para otros, los relojes son una herramienta esencial y un tesoro. Te enseñamos como darles otro uso

Martina Baiardi
Los relojes de mano siempre son más que un simple accesorio para dar la hora: son piezas cargadas de estilo, historia y, en muchos casos, de valor sentimental. Aunque un reloj ya no funcione, no significa que deba terminar olvidado en un cajón. Por el contrario, puede convertirse en un verdadero tesoro dentro de tu hogar si sabes cómo reutilizarlo.

Muchos de nuestros abuelos usaban este tipo de relojes y de seguro te ha regalado alguno que otro. Algunas veces son usados como juguetes y otras veces solo quedan guardados o en la basura. Lo que pocas personas piensan es que tienen un gran valor, sobre todo si es un regalo, por ejemplo. En este sentido, se convierten automáticamente en un tesoro del reciclaje.

El atractivo constante de los relojes significa que tienes algunas opciones a la hora de reciclarlos. Puede que haya gente dispuesta a comprar tu reloj en buen estado cuando decidas que ya no lo quieres e incluso si nadie te ofrece dinero por tu viejo reloj, hay varias maneras de reutilizarlos para decorar tu casa y tenerlo siempre presente. A continuación te ofrecemos muchos consejos.

Por qué un reloj viejo es un tesoro del reciclaje

reloj de mano
En cualquier casa puede haber un viejo reloj que ya nadie usa o que no funciona.

Un reloj de mano antiguo o moderno, incluso sin funcionar, puede tener un valor especial por distintos motivos:

  • Valor estético: muchos relojes poseen diseños únicos que los convierten en auténticas piezas decorativas.
  • Valor histórico: si es un modelo clásico o de una marca reconocida, puede ser considerado un objeto de colección.
  • Valor sentimental: en muchos hogares los relojes se heredan, guardando recuerdos familiares y emocionales.

Cómo darle un nuevo uso a un reloj de mano

Los relojes se fabrican con una amplia gama de materiales. El reloj y la correa pueden contener metales baratos o preciosos, plástico blando o duro, cuero auténtico o sintético, vidrio e incluso madera. Estos objetos tienen muchas piezas pequeñas, la mayoría de las cuales no son especialmente valiosas. Por lo tanto, es difícil reciclarlos por completo.

Sin embargo, existen muchas maneras de reciclar algunas de las piezas de su reloj antiguo, o incluso reutilizarlo por completo. Por eso, si ya no cumple su función original, un reloj puede transformarse en distintos objetos prácticos y decorativos para tu casa:

reutilizar relojes de mano
Con algunas ideas y algo de creatividad podrás darle una segunda vida a ese viejo reloj.

  • Decoración en cuadros o estanterías: su diseño elegante lo convierte en un excelente adorno vintage.
  • Reloj con fotos: si el reloj ya no funciona, puedes quitarle todas las piezas y ponerle pequeñas fotos para llevar a tu persona especial siempre contigo.
  • Accesorio de moda: incluso sin funcionar, un reloj puede seguir luciendo como pulsera para completar un look.
  • Manualidades creativas: con su esfera y correas se pueden crear colgantes, llaveros o piezas únicas de bisutería.
  • Elemento de colección: muchos coleccionistas buscan modelos descatalogados, lo que puede convertirlo en un objeto con valor económico.

En lugar de considerar un reloj de mano roto como un objeto inútil, vale la pena redescubrir su potencial. Puede ser una joya de diseño, un recuerdo familiar o la base para nuevas creaciones. Así, aquello que parecía olvidado se convierte en un tesoro que aporta valor estético, emocional o incluso económico.

