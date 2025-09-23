Inicio Sociedad Desafío matemático
En menos de 5 segundos

Desafío matemático: ¿cuánto es (20 + 40 ÷ 8) + (2 x 2)?

Un desafío matemático para ejercitar tu cerebro. Si se aplica la ley matemática PEMDAS se llega al resultado correcto

Por UNO
Desafío matemático para ejercitar tu cerebro.

Desafío matemático para ejercitar tu cerebro.

El desafío matemático (20 + 40 ÷ 8) + (2 x 2) es una buena manera de poner en funcionamiento tus neuronas. Estos ejercicios se solucionan aplicando el sistema PEMDAS. Sin embargo, un error puede llevar a un mal resultado. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden para realizar las operaciones. Además, sirven para ejercitar el cerebro.

No son demasiadas las personas que solucionan velozmente este desafío matemático. Incluso aquellas que tienen estudios superiores o universitarios no siempre logran resolver el ejercicio de manera correcta.

Desafío matemático
Desaf&iacute;o matem&aacute;tico. &iexcl;Que las neuronas bailen en tu cerebro!.

Desafío matemático. ¡Que las neuronas bailen en tu cerebro!.

Estos ejercicios matemáticos combinados resaltan la importancia de aplicar la jerarquía en la materia para llegar al resultado correcto en la resolución de cuentas. Solamente tenés 5 segundos para resolverlo y poner a funcionar tu cerebro.

La regla que se debe usar para resolver este desafío matemático y que determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se denomina PEMDAS (por sus siglas en inglés) e implica los siguientes pasos.

  • Primero: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).
  • Segundo: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
  • Tercero: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
  • Cuarto: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

De no seguir este orden, el resultado que se obtiene es el equivocado, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (20 + 40 ÷ 8) + (2 x 2)?.

Cómo resolver el desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones matemáticas que están entre paréntesis, de izquierda a derecha -primero las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.

a) (20 + 40 ÷ 8) + (2 x 2)

b) (20 + 5) + (4)

Paso 2: resolver las operaciones restantes fuera de los paréntesis, ya una vez que estos han sido resueltos.

c) 25 + 4

d) Resultado final: 29

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Obtener el resultado en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y agudiza nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro.jpg
Pon&eacute; en funcionamiento tu cerebro con un buen desaf&iacute;o matem&aacute;tico.

Poné en funcionamiento tu cerebro con un buen desafío matemático.

Llegar a la respuesta correcta de este tipo de desafío matemático generalmente aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.

Temas relacionados:

Te puede interesar