Inicio Sociedad Desafío matemático
En menos de 5 segundos

Desafío matemático: ¿cuánto es (9 + 25 ÷ 5) + (2 x 2)?

Un buen desafío matemático para poner a prueba tu cerebro. Si se aplica la ley matemática PEMDAS se llega al resultado correcto

Por UNO
Nada como un buen desafío matemático para probar tu cerebro

Nada como un buen desafío matemático para probar tu cerebro

El desafío matemático (9 + 25 ÷ 5) + (2 x 2) es una buena forma de poner en funcionamiento tu cabeza. Estos ejercicios se solucionan aplicando el sistema PEMDAS. Sin embargo, un error puede llevar a un mal resultado. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden para realizar las operaciones. Además, sirven para ejercitar el cerebro.

No son demasiadas las personas que solucionan en forma veloz este desafío matemático. Incluso aquellas que tienen estudios superiores/universitarios no siempre logran resolver el ejercicio de manera correcta.

Desafío Matemático
A pensar y lograr mayor rapidez mental con este desaf&iacute;o matem&aacute;tico.

A pensar y lograr mayor rapidez mental con este desafío matemático.

Esta clase de ejercicio matemático combinado remarca la importancia de aplicar la jerarquía en la materia para llegar al resultado correcto en la resolución de cuentas. Solamente tenés 5 segundos para resolverlo y poner a funcionar tu cerebro.

La regla que corresponde aplicar para resolver este desafío matemático y que determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se denomina PEMDAS (por sus siglas en inglés).

  • En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).
  • En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
  • En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
  • En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

De no seguir este orden, el resultado que se obtiene es el equivocado, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (9 + 25 ÷ 5) + (2 x 2)?.

Cómo resolver el desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones matemáticas que están entre paréntesis, de izquierda a derecha -primero las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.

a) (9 + 25 ÷ 5) + (2 x 2)

b) (9 + 5) + (4)

Paso 2: resolver las operaciones restantes fuera de los paréntesis, ya una vez que estos han sido resueltos.

c) 14 + 4

d) Resultado final: 18

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Llegar al resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y agudiza nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro
Las neuronas "bailan en nuestro cerebro con este desaf&iacute;o matem&aacute;tico.

Las neuronas "bailan en nuestro cerebro con este desafío matemático.

Alcanzar la respuesta de este tipo de desafío matemático generalmente aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.

Temas relacionados:

Te puede interesar