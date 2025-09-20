Desafío matemático: ¿cuánto es (10 + 35 ÷ 7) + (3 x 3)?

Este tipo de ejercicio matemático combinado resalta la importancia de aplicar la jerarquía en la materia para llegar al resultado correcto en la resolución de cuentas. Solamente tenés 10 segundos para resolverlo y poner a funcionar tu cerebro.

La regla que se debe aplicar para resolver este desafío matemático y que determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se denomina PEMDAS (por sus siglas en inglés) e implica los siguientes pasos.

Paso 1: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).

Paso 2: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

Paso 3: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

Paso 4: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

De no seguir este orden, el resultado que se obtiene es el equivocado, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (10 + 35 ÷ 7) + (3 x 3)?.

Cómo resolver el desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones matemáticas que están entre paréntesis, de izquierda a derecha -primero las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.

a) (10 + 35 ÷ 7) + (3 x 3)

b) (10 + 5) + (9)

Paso 2: resolver las operaciones restantes fuera de los paréntesis, ya una vez que estos han sido resueltos.

c) 15 + 9

d) Resultado final: 24

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Obtener el resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y agudiza nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro El cerebro se ejercita al resolver un buen desafío matemático.

Llegar a la respuesta de este tipo de desafío matemático generalmente aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.