Broma fatal: sus compañeros de trabajo le pusieron desengrasante en su bebida y murió

Desde entonces, los investigadores tomaron testimonios, recopilaron pruebas y solicitaron los videos de las cámaras de seguridad internas y externas del supermercado HEB Senderos, donde trabajaba el hombre. El objetivo es reconstruir con precisión cómo ingirió la sustancia tóxica.

Uno de los puntos centrales será el dictamen legista que surja de la autopsia, de acuerdo a lo que informó el portal local La Silla Rota. Ese informe permitirá determinar con exactitud las causas de la muerte y será clave para definir responsabilidades.

Reconstrucción del hecho

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, todo ocurrió el 30 de agosto, cuando los compañeros de trabajo pusieron desengrasante en una botella que él había dejado cerca de su zona de trabajo para hidratarse.

broma1 Broma mortal. Los compañeros de trabajo de Carlos Gurrola Arguijo, le pusieron líquido desengrasante a una bebida y murió de un infarto.

Después de almorzar, bebió de su botella sin imaginar que el contenido había sido adulterado. Apenas probó la bebida, notó un sabor extraño y la desechó, pero al poco tiempo empezó a sentirse mal y lo trasladaron de urgencia a un hospital, informó el diario Crónica de Xalapa.

Sin embargo, murió el jueves en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) después de agonizar durante 19 días. Una de sus sobrinas le confirmó al diario El Sol de la Laguna que el hombre falleció por las quemaduras internas que sufrió en el tórax, los pulmones y sus vías respiratorias.

La madre denunció ante la prensa que fue envenenado de manera intencional. “Siempre le hacían bullying”, aseguró, y remarcó que el acoso laboral era constante.

Después de la muerte, sus familiares y amigos reclamaron justicia y exigen a las autoridades que investiguen el caso como un posible homicidio. “Queremos que se encuentren a los responsables y que paguen por lo que hicieron”, pidieron.

