Trump escribió en su red social: "El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, demostró ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando a una velocidad récord en todos los ámbitos". El mensaje continuó con una referencia directa a la gestión anterior: "Heredó un desastre total con una inflación horrible causada por el anterior presidente radical de izquierda".

El presidente estadounidense comparó la situación heredada por Milei con la de su propio país durante la administración Biden. "Muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente de la historia de nuestra nación", agregó Trump en su declaración pública.

El Presidente Javier Milei y su comitiva mantuvo una reunión bilateral con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York. pic.twitter.com/DjCVkrj9kZ — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 23, 2025

La parte más contundente del mensaje llegó cuando Trump destacó los logros económicos del Gobierno argentino: "Trajo estabilidad de vuelta a la economía argentina y la elevó a un nuevo nivel de prominencia y respeto". Esta frase resonó especialmente en Casa Rosada, donde celebraron el reconocimiento internacional.

Trump cerró su mensaje con un compromiso político explícito: "Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y cuenta con mi apoyo total y absoluto para su reelección como presidente. Nunca les defraudará".

El Presidente Javier Milei recibió por parte del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la publicación impresa en la red social Truth donde expresa su apoyo al Gobierno Nacional.



"El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder… pic.twitter.com/C53ilTKtBi — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 23, 2025

El respaldo económico que acompaña las palabras

Más allá del mensaje público, el encuentro en la ONU consolidó un acuerdo financiero estratégico para Argentina. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que Estados Unidos pondrá a disposición el Fondo de Estabilización Cambiaria para evitar que una crisis en los mercados condicione el programa económico de Milei.

Bessent también publicó su propio mensaje de respaldo: "Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina". Esta declaración oficial le dio marco institucional al acuerdo.

Milei respondió al mensaje de Trump con un agradecimiento público: "Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo".