En Estados Unidos Milei y Petri buscan instalar a Argentina como un socio confiable

Petri ya viene fortaleciendo su vínculo con Estados Unidos

Esta no es la primera vez que el ministro de Defensa muestra que Argentina está alineada con la política exterior de la Casa Blanca.

milei y petri Javier Milei y el mendocino Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación.

Ya hizo dos viajes a Bruselas y Copenhague en 2024 para mostrar cómo el país mutó en cuanto a las políticas de Defensa y resaltará el compromiso de la gestión de Javier Milei con la construcción de una asociación estratégica para la seguridad hemisférica.

En Bruselas, Petri presentó el pedido de Argentina de ser admitido como “socio global” de la OTAN, e impulsar la modernización y el entrenamiento de las fuerzas para alcanzar estándares de la Alianza Atlántica.

En abril pasado el ministro de Defensa concretó la compra de 24 aviones F16 a Dinamarca, incluyendo también la provisión de repuestos por 5 años y 4 simuladores, con capacitación para mecánicos y pilotos, más misiles y una aeronave de entrenamiento.

La operación se realizó con la autorización del gobierno de Estados Unidos, país en el que fueron fabricados esos aviones y también se recibió el respaldo de un subsidio 40 millones de dólares en Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés) para apoyar la compra de las aeronaves.