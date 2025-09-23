El presidente Javier Milei ya llegó a Estados Unidos en donde se reunirá con Donald Trump en la Naciones Unidas (ONU) con la meta de acordar un préstamo que concederá la Secretaría del Tesoro al Banco Central para pagar la deuda que vence en los próximos 15 meses y nutrir las reservas públicas. Pero además buscará afianzar la idea de que Argentina es un socio confiable y allí entrará en juego el ministro de Defensa Luis Petri.
En Estados Unidos Milei y Petri buscan instalar a Argentina como un socio confiable
El ministro de Defensa mendocino participará en la reunión bilateral de Javier Milei y Donald Trump. Mostrará al país como un bastión de apoyo a Estados Unidos