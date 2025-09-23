Milei inicia su agenda en Estados Unidos con reuniones con Trump y Georgieva

También participarán del viaje el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el vocero Manuel Adorni.

En su última actividad del día, Milei participará a las 20 de una recepción ofrecida por Trump a los presidentes que asisten a la Asamblea de la ONU.

Javier Milei y Kristalina Georgieva.jpg Javier Milei y Kristalina Georgieva se reunirán para analizar los vencimientos de la deuda de Argentina con el FMI.

El apoyo de Donald Trump a Javier Milei

Se espera que el mandatario estadounidense Donald Trump ratifique el respaldo y la predisposición a presentar auxilio financiero, una posibilidad que el propio libertario confirmó que se está negociando desde hace un tiempo con el Tesoro norteamericano.

De concretarse, se tratará de un gesto en un momento de inestabilidad que atraviesa el gobierno argentino debido a las dudas en el mercado respecto de si el país cuenta con los dólares para afrontar los vencimientos de deuda del año próximo: U$S 4.000 millones en enero y U$S 4.500 millones en julio.

Donald Trump se muestra dispuesto a brindar ayuda no sólo por la cercanía ideológica con la gestión libertaria, sino porque en el norte perciben a la Argentina como el socio de mayor peso que tiene la Casa Blanca en Latinoamérica en medio de las tensiones entre Washington y el presidente de Brasil, Lula Da Silva.

onu, naciones unidas.webp Este martes será un día de mucha actividad en Naciones Unidas y Milei prepara su cronograma. Imagen ilustrativa.

La agenda de Javier Milei para el miércoles y el jueves

El miércoles, a las 12.45, Javier Milei dará su mensaje ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU); mientras que a las 19.55 participará de la gala en la que recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le entregará el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves será el último día de actividades del presidente en suelo norteamericano, donde iniciará su agenda del día con un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y luego asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith.

Por último, Javier Milei mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder, y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

Fuentes: Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO.