Inicio Política Banco Mundial
Gira presidencial

El Banco Mundial acordó entregar en breve un préstamo de U$S4.000 millones a la Argentina

El Banco Mundial anunció que tras la reunión de Milei con Trump intensificará el apoyo hacia Argentina

Por UNO
Satisfechos. Luis Caputo

Satisfechos. Luis Caputo, Karina Milei, Javier Milei, Donald Trump y Scott Bessent (secretario del Tesoro).

Foto: Noticias Argentinas

El Banco Mundial anunció este martes que intensificará el apoyo hacia la Argentina en la entrega de préstamos por un total de US$4.000 millones “en los próximos meses” como “apoyo a la reforma del país y su agenda de crecimiento a largo plazo”, luego de la reunión entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump.

Así lo comunicó el organismo que preside Ajay Banga y que detalló que combinará financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado.

El paquete de ayuda económica estará centrado en lo que el Banco Mundial calificó como “los principales motores de la competitividad”: desbloqueo de la minería y los minerales críticos; el impulso del turismo como fuente de empleo y desarrollo local; la ampliación del acceso a la energía y el fortalecimiento de las cadenas de suministro y el financiamiento para pymes.

javier miley y Ajay Banga
Jjavier Milei con el titular del Banco Mundial, Ajay Banga.

Jjavier Milei con el titular del Banco Mundial, Ajay Banga.

Acuerdo por un total de U$S12.000 millones

El aceleramiento en el apoyo hacia el país proviene del acuerdo que el Banco Mundial formalizó junto con el gobierno nacional a mediados de abril por un total de US$12.000 millones.

“Refleja una sólida confianza en los esfuerzos del gobierno por modernizar la economía, impulsar reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleo”, señaló el comunicado del organismo.

El anuncio del Banco Mundial surge luego de la reunión que Milei mantuvo con Trump en Nueva York, donde recibió el respaldo “total” del republicano de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

El Grupo Banco Mundial se suma así a los respaldos ya explicitados por el FMI al apoyo que se espera que brinde el Tesoro estadounidense, y el que el BID negociaba con el Gobierno para conseguir financiamiento para las provincias con garantías soberanas.

El ministro de Economía Luis Caputo celebró el anuncio y le agradeció al presidente de la entidad, Ajay Ban

Temas relacionados:

Te puede interesar