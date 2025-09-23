El Banco Mundial acordó entregar en breve un préstamo de U$S4.000 millones a la Argentina

javier miley y Ajay Banga Jjavier Milei con el titular del Banco Mundial, Ajay Banga. Noticias Argentinas

Acuerdo por un total de U$S12.000 millones

El aceleramiento en el apoyo hacia el país proviene del acuerdo que el Banco Mundial formalizó junto con el gobierno nacional a mediados de abril por un total de US$12.000 millones.

“Refleja una sólida confianza en los esfuerzos del gobierno por modernizar la economía, impulsar reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleo”, señaló el comunicado del organismo.

El anuncio del Banco Mundial surge luego de la reunión que Milei mantuvo con Trump en Nueva York, donde recibió el respaldo “total” del republicano de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

El Grupo Banco Mundial se suma así a los respaldos ya explicitados por el FMI al apoyo que se espera que brinde el Tesoro estadounidense, y el que el BID negociaba con el Gobierno para conseguir financiamiento para las provincias con garantías soberanas.

El ministro de Economía Luis Caputo celebró el anuncio y le agradeció al presidente de la entidad, Ajay Ban