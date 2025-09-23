La crítica de Donald Trump a la ONU y a los mandatarios que reconocieron el Estado palestino

trump en la asamblea

Sobre la guerra entre Rusia y Ucrania

Donald Trump se lamentó no haber podido terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania, y les pidió a los países europeos que dejen de comprar gas y petróleo a Rusia para poder poner fin a la guerra.

"No pueden estar haciendo lo que están haciendo. Están comprando petróleo y gas de Rusia mientras luchan contra Rusia. Es vergonzoso para ellos, es muy vergonzoso", declaró antes de arremeter contra las campañas contra el cambio climático.

Donald Trup sobre Hamas, Medio Oriente y Palestina

Entre las críticas a la ONU agregó: "Detuve 7 guerras en 7 meses y jamás recibí un llamado de felicitación o de ayuda de las Naciones Unidas", remarcó. También se refirió a que Hamas no aceptó ninguna de las propuestas para la paz y que tiene un solo camino: "devolver a los 20 rehenes que aún están en su poder".

Dijo que destruyeron con su ataque militar la capacidad nuclear de Irán. "El principal estado que financia al terrorista no puede tener jamás armas nucleares. Eso es lo que hemos evitado y sus líderes, han sido casi todos eliminados".

"No podemos olvidar el 7 de octubre", dijo sobre el conflicto en Gaza, en alusión al ataque de Hamas contra Israel que desató la guerra. Y se mostró contrario al reconocimiento de un estado palestino. Lo consideró un premio para Hamas.

"Los que quieren la paz deben unirse en un solo mensaje: liberen los rehenes", agregó.

Donald Trump sobre Brasil y El Salvador

Trump celebró su política tarifaria y arancelaria del 50 por ciento contra Brasil por la "persecución judicial", en alusión al juicio a uno de sus ex aliados, Jair Bolsonaro.

Pese a los ataques, anunció que se reunirá la semana que viene con el presidente Lula da Silva. "Me encontré con él cuando yo entraba y él salía, y nos abrazamos. Quién diría que iba a decir estas cosas en su contra aquí, después", agregó. "Pero es buena gente. Vamos a reunirnos la semana que viene, por si le interesa a alguien", ironizó.

Trump agradeció al Gobierno de El Salvador su colaboración para "encarcelar a tantos criminales" que, según él, se encontraban en su país de manera ilegal y su Administración los ha expulsado.

"Quiero agradecer al país de El Salvador por el exitoso y profesional trabajo que han hecho al recibir y encarcelar a tantos criminales que entraron a nuestro país", dijo Trump.