Xiaomi sorprende a Samsung y toma la delantera con este teléfono que tendrá señal incluso en medio de la selva

¿Y qué es Xiaomi Astral Communication? Con esta herramienta, Xiaomi busca dar un salto en la conectividad de sus teléfonos, ofreciendo mejores opciones para establecer comunicaciones en diversos entornos.

Xiaomi Astral Communication incluye Xiaomi Offline Communication, lo que permite la comunicación de voz directa entre dispositivos de la serie Xiaomi 15T a distancias de hasta 1.9 km en el Xiaomi 15T Pro y 1.3 km en el Xiaomi 15T, incluso sin señal ni conectividad WiFi.

selva Estos teléfonos de Xiaomi permiten una conexión en lugares remotos, como por ejemplo una selva.

Esta tecnología está ideada especialmente para entornos abiertos como selvas, montañas, desiertos o rutas de senderismo remotas, es decir, en lugares donde las redes tradicionales no están disponibles. Así, por ejemplo, podrás comunicarte con otra persona en caso de extraviarte y alejarte de tu grupo.

Además, para una conectividad estable, Xiaomi Astral Communication también incluye Xiaomi Surge T1S Tuner, una tecnología que utiliza de manera flexible GPS, WiFi, Bluetooth y señales celulares.

Xiaomi 15T_IP68 (1) (1) Todavía no hay precio oficial para este nuevo teléfono de Xiaomi.

Esto funciona en conjunto con el Super Antenna Array, una herramienta que cuenta con una antena de alto rendimiento que maximiza la señal. En este sentido, ya sea que los usuarios estén transmitiendo, navegando o jugando, este sistema integrado ayuda a garantizar que las conexiones se mantengan estables.

Otras características de estos teléfonos Xiaomi

Xiaomi 15T

Cámara con lente Leica: su sistema de cámaras principal está optimizado por Leica. Incluye una cámara principal de 50 MP, un telefoto de 50 MP y un ultra gran angular de 12 MP. La cámara frontal es de 32 MP.

Rendimiento impulsado por MediaTek: este modelo utiliza el procesador MediaTek Dimensity 8400-Ultra, fabricado con un proceso de 4nm. Viene con 12 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB o 512 GB.

Pantalla de 120Hz: cuenta con una pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, lo que asegura una experiencia visual fluida. El brillo máximo es de 3200 nits.

Batería de larga duración y carga rápida: incorpora una batería de 5500 mAh con tecnología de carga rápida HyperCharge de 67W, lo que permite recargar el dispositivo en poco tiempo.

Audio y diseño robusto: tiene altavoces duales con tecnología Dolby Atmos y certificaciones Hi-Res. Además, su diseño cuenta con certificación IP68, lo que lo hace resistente al agua y al polvo.

telefono xiaomi 15T Pro (1) Estos teléfonos se presentaron en Munich y en pocas semanas arribarán a Sudamérica.

Xiaomi 15T Pro