"El día en minutos": más de la polémica con Espert, brava imputación por un crimen y el camión volcado en Ruta 7

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
Tomás Jeremías Gómez (22) fue imputado por homicidio agravado en Guaymallén tras el crimen de Franco Aracena. La fiscalía lo acusa con pruebas que incluyen la confesión de un menor de 15 años y registros de cámaras de seguridad. En paralelo, el diputado José Luis Espert negó cualquier vínculo con el empresario narco Federico “Fred” Machado, aclarando que el dinero recibido en 2020 correspondía a un contrato de consultoría económica y denunció una campaña en su contra.

En el ámbito legislativo, el Senado rechazó los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes clave. Por un lado, se ratificó la emergencia pediátrica, que obliga a recomponer salarios del personal de salud en niveles reales no inferiores a noviembre de 2023. Por otro, se insistió en la ley de financiamiento universitario, que asegura la actualización bimestral de los fondos educativos según la inflación a partir de este año.

Un camión volcó cerca del ACI de Uspallata y el tránsito estuvo cortado en la Ruta 7

En cuanto a obras e infraestructura, este viernes quedará habilitada la Variante Palmira, un corredor de 36,5 kilómetros que conecta Palmira con Agrelo y busca agilizar el tránsito hacia Chile. En materia económica, el EPRE confirmó un aumento del 0,17% en la tarifa eléctrica que impactará a la mayoría de los usuarios residenciales con ajustes de hasta $386. Además, dos camiones protagonizaron un accidente en la Ruta 7 a la altura de Uspallata, provocando el corte de la calzada, aunque sin heridos de gravedad.

Este contenido fue elaborado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias producidas por periodistas profesionales y revisadas por la redacción. El audio fue generado con la herramienta Notebook LM, que utiliza IA para crear voces y diálogos.

