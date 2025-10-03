"El día en minutos": más de la polémica con Espert, brava imputación por un crimen y el camión volcado en Ruta 7

En el ámbito legislativo, el Senado rechazó los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes clave. Por un lado, se ratificó la emergencia pediátrica, que obliga a recomponer salarios del personal de salud en niveles reales no inferiores a noviembre de 2023. Por otro, se insistió en la ley de financiamiento universitario, que asegura la actualización bimestral de los fondos educativos según la inflación a partir de este año.

Un camión volcó cerca del ACI de Uspallata y el tránsito estuvo cortado en la Ruta 7

En cuanto a obras e infraestructura, este viernes quedará habilitada la Variante Palmira, un corredor de 36,5 kilómetros que conecta Palmira con Agrelo y busca agilizar el tránsito hacia Chile. En materia económica, el EPRE confirmó un aumento del 0,17% en la tarifa eléctrica que impactará a la mayoría de los usuarios residenciales con ajustes de hasta $386. Además, dos camiones protagonizaron un accidente en la Ruta 7 a la altura de Uspallata, provocando el corte de la calzada, aunque sin heridos de gravedad.

