"El día en minutos": firmas truchas en la Liga Mendocina, robo multimillonario y Milei vuelve a Mendoza

Por otra parte, la investigación judicial por el escándalo de certificados médicos falsificados en la Liga Mendocina de Fútbol se profundiza, luego de que los peritajes confirmaran que las firmas son falsas y fueron realizadas por varias personas. La abogada querellante, representante de la médica cardióloga afectada (quien está en tratamiento psicológico y psiquiátrico), aseguró que también se falsificó el sello. La causa cuenta con cuatro imputados y continuará con la realización de pericias contables para determinar la trazabilidad del dinero, además del testimonio de un cardiólogo.

En el ámbito político, el ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó que el presidente Javier Milei regresará a Mendoza el jueves 9 de octubre, visitando San Rafael, en la última etapa de la campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Petri, quien es candidato a diputado nacional, advirtió que "el desafío está en el Congreso, ahí está la madre de las batallas". El ministro defendió que la economía se estabilizará después de la elección, pero criticó a los legisladores opositores, argumentando que si no pusieran "palos en la rueda", Argentina estaría en crecimiento.

