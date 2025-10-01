"El día en minutos": resonante crimen en Guaymallén, nafta congelada y más del caos por el socavón

En Mendoza, el ministro Víctor Fayad presentó el Presupuesto 2026, el cual se enfoca en el equilibrio fiscal y la continuidad en la baja de impuestos provinciales (como Ingresos Brutos y Sellos), aunque no prevé superávit. En infraestructura, el socavón del Acceso Sur generó una grieta política entre el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, y Vialidad Nacional. El socavón fue causado por el colapso de un colector cloacal de 50 años. La comuna de Luján decidió avanzar con el reemplazo total del colector, a pesar de que Vialidad Nacional había negado previamente el permiso para realizar esa obra.

Colapso en el Acceso Sur y vías alternativas por el corte y los trabajos en el socavón

Finalmente, la investigación del crimen de Franco Patricio Aracena en Guaymallén se centra en tres elementos principales: las cámaras de seguridad, la necropsia y la inspección del departamento. La primera reconstrucción básica indica que dos sujetos ingresaron con la víctima y luego se retiraron llevándose una bicicleta. Los investigadores consideran que la hipótesis de un robo está casi descartada, dado que Aracena permitió el ingreso de los presuntos asesinos a su propiedad.

