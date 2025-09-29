Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
"El día en minutos": más de las estafas multimillonarias, aparatoso choque en Guaymallén y Milei bajo encuestas

Con "El día en minutos" de Diario UNO accedés a un resumen claro y confiable de Mendoza y el mundo. Noticias en pocos minutos, de lunes a viernes, para acompañarte donde vayas

Renata Manuchi
Renata Manuchi
ATE convocó a asambleas en 21 aeropuertos, incluyendo Mendoza, para denunciar el riesgo en el sistema aeroportuario debido al incumplimiento de una auditoría internacional por parte de la ANAC. El sindicato exige la apertura urgente de la paritaria sectorial –inactiva por dos años– y un aumento salarial, ya que estiman una pérdida del 45% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023. En sucesos policiales, un fuerte accidente en Guaymallén dejó dos motociclistas heridos al chocar con un auto; uno sufrió un impacto grave por llevar el casco suelto.

Fuerte accidente en Guaymallén dejó heridos a dos motociclistas tras chocar con un auto

En el sector económico, las tasas de los depósitos a plazo fijo se han movido tras la desregulación del Banco Central en marzo de 2024, situándose alrededor del 35% de TNA. Con una inversión de $600.000, la ganancia aproximada a 30 días es de $17.753,42. Judicialmente, los dueños de Megatecnología, Cristhian y Alejandra Holguín, siguen prófugos con pedido de captura internacional por estafas que ascienden a unos $200 millones. La única detenida, Daniela Heinrich, enfrentará nuevas imputaciones por estafas genéricas.

Respecto a la campaña legislativa en Mendoza, la polarización es marcada entre la alianza oficialista (La Libertad Avanza/Cambia Mendoza) y Fuerza Justicialista (PJ). A pesar de la volatilidad del votante, la imagen personal del presidente Javier Milei se mantiene alta en la provincia, aunque la valoración de su gestión pueda caer. Las encuestas locales coinciden en que la alianza oficialista se impondría con más del 45% de intención de voto, mientras el peronismo muestra un claro crecimiento, superando la barrera de los 20 puntos.

Este contenido se realizó con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias producidas por periodistas profesionales y revisadas por la redacción. El audio fue generado con la herramienta Notebook LM, que utiliza IA para crear voces y diálogos.

