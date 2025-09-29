"El día en minutos": más de las estafas multimillonarias, aparatoso choque en Guaymallén y Milei bajo encuestas

Fuerte accidente en Guaymallén dejó heridos a dos motociclistas tras chocar con un auto

En el sector económico, las tasas de los depósitos a plazo fijo se han movido tras la desregulación del Banco Central en marzo de 2024, situándose alrededor del 35% de TNA. Con una inversión de $600.000, la ganancia aproximada a 30 días es de $17.753,42. Judicialmente, los dueños de Megatecnología, Cristhian y Alejandra Holguín, siguen prófugos con pedido de captura internacional por estafas que ascienden a unos $200 millones. La única detenida, Daniela Heinrich, enfrentará nuevas imputaciones por estafas genéricas.

Respecto a la campaña legislativa en Mendoza, la polarización es marcada entre la alianza oficialista (La Libertad Avanza/Cambia Mendoza) y Fuerza Justicialista (PJ). A pesar de la volatilidad del votante, la imagen personal del presidente Javier Milei se mantiene alta en la provincia, aunque la valoración de su gestión pueda caer. Las encuestas locales coinciden en que la alianza oficialista se impondría con más del 45% de intención de voto, mientras el peronismo muestra un claro crecimiento, superando la barrera de los 20 puntos.

Este contenido se realizó con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias producidas por periodistas profesionales y revisadas por la redacción. El audio fue generado con la herramienta Notebook LM, que utiliza IA para crear voces y diálogos.