"El día en minutos": horror en Las Heras, otro cambio en el plazo fijo y detalles macabros del triple crimen

de lunes a viernes, te acerca las noticias más importantes de Mendoza y el mundo en pocos minutos

Renata Manuchi
Renata Manuchi
Actualizate con El día en minutos

el pódcast de Diario UNO que te acerca las noticias más importantes de Mendoza y el mundo, cada lunes a viernes.

"El día en minutos" de Diario UNO reúne las noticias esenciales de Mendoza y el mundo en un solo pódcast. De lunes a viernes, un resumen breve, dinámico y claro para estar al día mientras seguís con tu rutina.

El ámbito policial se centró en el espeluznante triple femicidio de Florencio Varela, donde el jefe narco peruano transmitió en vivo las torturas a Lara, Brenda y Morena como advertencia, exclamando: "Así le va a quien me roba". Doce personas están detenidas por el caso, que incluyó la tortura de Lara (a quien le cortaron cinco dedos y una oreja). Además, en Las Heras, el conductor del micro que atropelló y mató a dos hermanitas de 10 y 12 años sigue detenido mientras la fiscalía espera los informes de pericias de cámaras y velocidad para determinar si será imputado, posiblemente por homicidio agravado.

Accidente fatal en Mendoza dos niñas perdieron la vida tras ser atropelladas por un colectivo

En política, el gobernador Alfredo Cornejo visitó Malargüe para inaugurar obras (incluyendo la puesta en funcionamiento de una torre de laparoscopía en el hospital y la recorrida por el Nodo M+), aprovechando para mostrar cercanía con el intendente peronista Celso Jaque.

Respecto de las elecciones en Mendoza, las encuestas (Reale Dalla Torre y Sociolítica) confirman que La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (LLA+CM) mantiene una fuerte intención de voto, superando el 45% en municipios oficialistas como Godoy Cruz y Guaymallén, aunque el peronismo podría acrecentar sus números al incluir distritos tradicionalmente justicialistas.

En noticias económicas, los plazos fijos continúan ajustando sus rendimientos tras la desregulación del Banco Central en 2024, buscando atraer ahorristas frente a la inflación. Actualmente, los bancos que ofrecen la mayor Tasa Efectiva Mensual (43%) para depósitos a 30 días son el Banco Nación, ICBC Argentina y el Banco Hipotecario. El plazo fijo sigue siendo una alternativa de bajo riesgo para los ahorristas que buscan obtener ganancias con sus ahorros.

Este contenido se realizó con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias producidas por periodistas profesionales y revisadas por la redacción. El audio fue generado con la herramienta Notebook LM, que utiliza IA para crear voces y diálogos.

