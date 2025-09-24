"El día en minutos": horror en Buenos Aires, el costo de una casa del IPV y más multas por vandalismo

Cornejo reveló que una casa del IPV cuesta $100 millones y destacó el sistema sostenido de construcción

En el ámbito económico, Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, anunció que está negociando con las autoridades argentinas una línea swap de U$S 20.000 millones con el Banco Central. Este acuerdo de intercambio temporal de monedas busca proveer liquidez y calmar las tensiones cambiarias. Bessent, en consonancia con el apoyo del presidente Trump a Javier Milei, también señaló que el Tesoro está preparado para comprar bonos argentinos en dólares o para otorgar un crédito stand-by importante.

Por otro lado, el Poder Judicial de Mendoza ha implementado la inteligencia artificial a través de un algoritmo y un formulario digital para agilizar la determinación del beneficio de litigar sin gastos. Esta herramienta permite reducir a solo unos minutos un trámite que, de forma manual, podía demorar entre 2 y 6 meses. En noticias de seguridad, se confirmó que los tres cuerpos hallados en un pozo séptico en Florencio Varela pertenecen a las jóvenes desaparecidas: Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, con cuatro personas detenidas. Además, se multó a una congregación religiosa (Verbo Encarnado) con más de $4 millones por hacer grafitis en rocas de un área natural protegida en Valle de Uco.

Este material fue producido con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias elaboradas por periodistas profesionales y revisadas por nuestra redacción. El audio se generó con la herramienta Notebook LM, que utiliza IA para crear voces y diálogos.