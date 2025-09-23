El día en minutos: la condena al policía de élite que mató a su mujer, protesta de taxis y dólar a la baja. 

El policía Franco Cuello (32) fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión por homicidio culposo tras la muerte accidental de su esposa, Valeria Ramírez (26), en Godoy Cruz en 2022. Aunque la Fiscalía buscaba una condena por femicidio, el jurado popular determinó que fue un accidente ejecutado por Cuello.

En el ámbito social, la protesta de choferes de taxis contra las plataformas de transporte fue catalogada por el Ministro de Gobierno, Natalio Mema, como “política” y enmarcada en un "clima electoral enrarecido" con la intención de "instalar el caos" en la provincia.

A nivel económico y de política exterior, los mercados reaccionaron positivamente a los anuncios recientes. El dólar oficial en el Banco Nación cedió, reflejando el impacto de la baja de retenciones al agro y la expectativa de un acuerdo de préstamo con Estados Unidos que oxigenaría las arcas del Banco Central. Los bonos en dólares operaron con alzas de casi el 3% en promedio, haciendo que el riesgo país se acercara a los 1.000 puntos. Este contexto económico está ligado al viaje del presidente Milei a Estados Unidos, donde busca obtener un préstamo crucial de la Secretaría del Tesoro. El ministro de Defensa mendocino, Luis Petri, acompaña la gira con la misión de mostrar a Argentina como un socio confiable y un "bastión de apoyo en el Cono sur" para Estados Unidos, reafirmando el alineamiento estratégico en temas de seguridad hemisférica, narcotráfico y antiterrorismo.

Aquí, el audio con todas las noticias en minutos: