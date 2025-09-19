En el plano económico, el ministro Luis Caputo prometió estabilidad, asegurando que el gobierno seguirá defendiendo la banda cambiaria y venderá "hasta el último dólar" para contener la divisa mayorista. Caputo también garantizó que se anunciarán los pagos de los vencimientos de la deuda programados para enero y julio de 2026. Por otro lado, el vocero presidencial Manuel Adorni condenó el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos presidenciales, señalando que el costo anual de 1,9 billones de pesos de la ley universitaria equivale a suspender todos los planes sociales por tres meses o aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 45 días.

Algunas de las motos secuestradas en los allanamientos en Capital serían las que los motochorros usaban para cometer los delitos. Algunos vehículos secuestrados durante los más de 40 allanamientos que se realizaron este viernes en barrios de la Ciudad de Mendoza.

En Mendoza, la Policía ejecutó un megaoperativo con 45 allanamientos en barrios como San Martín, logrando la captura de 7 personas detenidas por diversos delitos. Entre los aprehendidos se encuentran los presuntos motochorros sospechosos de haber asaltado y baleado a una adolescente de 17 años en la Sexta Sección.

Además, el Gobierno de Mendoza intervino la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Guaymallén a través del decreto 1999, debido a denuncias por presuntas irregularidades como la desactualización del padrón y la falta de cobro de cuotas desde 2014.

Este contenido fue elaborado con apoyo de inteligencia artificial (IA) a partir de noticias producidas por periodistas profesionales y luego revisadas por la redacción. El audio se generó con la herramienta Notebook LM, que emplea IA para crear voces y diálogos.