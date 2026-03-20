Actor que murió el año pasado vuelve a la pantalla: su familia permitió que utilicen inteligencia artificial

actor val kilmer La muerte del actor impactó a todo Hollywood durante el 2025.

A diferencia de otros casos donde el uso de la imagen es motivo de disputa, aquí existe un respaldo contractual previo. El actor firmó su compromiso con el filme antes de que su salud empeorara debido a las complicaciones derivadas de un cáncer de garganta. Aquella enfermedad le quitó la voz natural en 2015, lo que lo obligó a utilizar software especializado en sus últimas apariciones reales, incluyendo su participación en la secuela de Top Gun.

El debate sobre la inteligencia artificial en el cine

La industria de Hollywood observa este caso con detenimiento, especialmente tras las recientes huelgas del sindicato de actores. Las normativas actuales exigen que cualquier réplica digital cuente con el consentimiento explícito del artista o de sus representantes. En este proyecto, el cumplimiento de dichas reglas parece garantizado, ya que la familia supervisó cada paso de la reconstrucción digital para asegurar que la esencia del trabajo original se mantenga intacta.

El reparto de esta nueva cinta cuenta con figuras como Tom Felton y Abigail Breslin, quienes compartirán escenas con la versión generada por inteligencia artificial. La trama se basa en hechos reales vinculados a excavaciones arqueológicas en Arizona y la historia del pueblo Navajo. Los productores buscan actualmente canales de distribución con el objetivo de estrenar la obra a finales de este año, marcando un hito en la forma de gestionar el legado de las estrellas fallecidas.